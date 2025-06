É #FAKE que episódio dos ‘Simpsons’ tenha previsto vitória do Flamengo sobre o Chelsea; vídeo foi feito com inteligência artificial

O Fato ou Fake mostrou a publicação para o produtor executivo e showrunner da série, Matt Selman. Em resposta por e-mail, ele alerta que a publicação é falsa.

Por Roney Domingos, g1

Circula nas redes sociais um vídeo que sugere que um episódio da série “Simpsons” previu uma vitória do Flamengo sobre o Chelsea. É #FAKE.

O que diz a publicação falsa?

O vídeo publicado no Instagram em 20 de junho apresenta o título: Os Simpsons previram Flamengo 1X0 Chelsea? A publicação obteve mais de 11 mil curtidas em um dia.

A publicação ocorreu horas antes da partida entre Flamengo e Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes. A equipe brasileira ganhou por 3 a 1.

O vídeo apresenta cenas de um suposto episódio enquanto uma voz diz: “O Flamengo irá ganhar do Chelsea e isso não é surpresa para os Simpsons. Em um episódio pouco conhecido, transmitido originalmente nos Estados Unidos no final dos anos 90, Homer aparece vestindo uma camisa rubro-negra com a inscrição 2025, enquanto assiste a um jogo contra um time azul com sotaque britânico. No placar, 1-0. E o detalhe mais bizarro, ao fundo, uma placa com a frase Philadelphia Stadium, justamente onde acontecerá o jogo. Coincidência? Talvez não. Em outra cena, Lisa segura um jornal que estampa Brasil conquista vitória histórica sobre elite inglesa. Um frame congelado mostra o Mr. Burns com um troféu dourado, com o escudo do Flamengo gravado. E atrás dele, uma televisão mostra o técnico do Chelsea esbravejando com os jogadores. Muitos fãs acreditam que essa previsão passou despercebida por anos, escondida em meio às dezenas de conspirações que a série parece antecipar. E agora, a profecia está prestes a se concretizar. O gol da vitória já teria sido desenhado quadro a quadro pelos roteiristas da série. Seria o momento em que realidade e ficção se fundem mais uma vez. Você acha que foi apenas um chute criativo ou os Simpsons sabem demais?“

Por que a publicação é falsa?

O Fato ou Fake mostrou a publicação para o produtor executivo e showrunner da série, Matt Selman. Em resposta por e-mail, ele alerta que a publicação é falsa.

A ferramenta de detecção Hive Moderation aponta que há 99,8% de probabilidade de o material conter trechos fabricados com inteligência artificial.

O vídeo não exibe nenhum logotipo ou marca d’água capaz de identificar em que veículo foi divulgado. Também não exibe créditos da equipe de criação.

O vídeo exibe distorções típicas de conteúdos fabricados por inteligência artificial:

Não tem a fluidez natural da animação original da série e parece uma sequência de imagens estáticas com leves movimentos.

Legendas e letreiros que simulam escritas à mão têm contornos tremidos, letras distorcidas e palavras erradas como Flamengo com um T entre o G e o O e Philadelphia trocada por Philadpuno.

Contornos borrados ou tremidos em detalhes das cenas;

Há variações nos olhos, boca e linhas do rosto dos personagens, o que não é comum dentro de um mesmo episódio.

Algumas áreas parecem derretidas ou mal preenchidas e algumas sombras, brilhos e gradações de cor estão fora do padrão estético da série.

Qual o contexto da fake?

A mensagem falsa passou a circular no mesmo dia em que o Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, na Filadélfia, em jogo da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Por que tantas previsões dos Simpsons ?

A série Os Simpsons já “acertaram” previsões: entre elas, está que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos, a vitória da Alemanha sobre o Brasil na Copa de 2014 e e existência de uma nota de R$ 200 no Brasil.

Em uma entrevista publicada em 2024, Selman diz que as previsões dos Simpsons podem ser atribuídas a uma compreensão básica de duas disciplinas: história e matemática.