Nicolas Prattes celebra 1ª vez nas cataratas de Foz do Iguaçu; confira

Ator esteve no destino turístico com Sabrina Sato e se declarou para a esposa

Mariana Valbão, da CNN

O ator Nicolas Prattes, 28, celebrou sua primeira viagem para as cataratas de Foz do Iguaçu (PR) ao lado da mulher, a apresentadora Sabrina Sato, 43. Nas redes sociais, ele compartilhou diversos registros do momento neste domingo (22) e se declarou para a amada.

“A primeira vez que vi as cataratas foi por foto num livro durante uma aula de história e geografia ali por 2005/2006, lembro até hoje do impacto daquela foto. Parei de prestar atenção na aula, só admirava a foto, hipnotizado. Quando cheguei aqui, 20 anos depois, entendi. Entendi e senti, muito”, escreveu.

Nicolas Prattes ainda ressaltou a importância de ter conhecido o destino turístico ao lado da apresentadora.

“E vim, com a minha mulher, minha parceira de vida, pra eternizar essa memória com as fotos mais bonitas tiradas com meus olhos e armazenadas na alma, entendi o porquê, tinha que ser com ela. A vida fica ainda mais bonita e com significado a partir de agora”, finalizou.

Nos comentários, Sabrina Sato escreveu: “Foi tudo tão especial. Te amo demais”. Juntos desde o início de 2024, eles se casaram em janeiro deste ano.