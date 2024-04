Jogo é suspenso no Campeonato Italiano após atleta ter mal súbito

O jogo do Campeonato Italiano de Futebol entre as equipes da Udinese e da Roma, disputado neste domingo (14), foi suspenso aos 27 minutos do segundo tempo após o jogador marfinense Evan Ndicka ter um mal súbito no gramado. O jogo estava sendo realizado no Estádio Friuli, em Udine, na Itália.

Após o ocorrido, a equipe da Roma, onde Ndicka atua, informou pelas redes sociais que o atleta foi levado consciente ao hospital para a realização de exames.

— Após um mal súbito sofrido por Evan Ndicka em campo, Udinese x Roma foi suspenso. O jogador está consciente e foi transportado ao hospital para exames. Vamos Evan, estamos todos com você! — publicou o perfil oficial do clube na rede X.

Segundo informações publicadas pelo jornal italiano Corriere Dello Sport, o técnico da Roma, Daniele De Rossi, revelou aos jogadores que o o atleta teve um ataque cardíaco em campo. O treinador e seus jogadores pediram para não continuar a partida, e receberam o apoio dos rivais da Udinese e da equipe de arbitragem, que concordaram em suspender o jogo.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GABRIELE MENIS