Virginia conta quem é a artista que não pode chegar perto de Zé Felipe: “Ciúmes”

É uma ciumeira atrás da outra! Virginia contou em seu programa, Sabadou com Virginia, transmitido neste sábado (13/4) quem seria a pessoa que, caso se aproximasse de Zé Felipe, ela sentiria ciúmes. Durante o quadro “Se beber, não fale”, a influenciadora falou que é uma artista que não é brasileira.

Questionada qual seria a mulher que faria ela ficar enciumada, Virginia relata que só vai responder porque não é uma pergunta tão polêmica. “Zé gosta muito de música latina, e as latinas são maravilhosas, ele gosta muito da Rosalía”. Lucas Guedes provoca: “Uma mulher brasileira?”, no que Virginia responde que nenhuma.

“Amiga, Rosalía? Quando ela vai chegar perto do Zé?”, fala Lucas. Maraisa, uma das convidadas da noite, brinca com a hipótese de Rosalía e Zé Felipe se encontrarem um dia: “Aí ferrou, meu psicológico vai a mil”, responde a influenciadora.

Maraisa responde que no seu caso, sentiria ciúmes das ex-namoradas perto do seu próprio namorado e Virginia solta na lata: “As ex do Zé não pode ter amizade com ele. Não existe amizade entre ex e atual”.

Apesar de Virginia ter falado que Rosalía é latina, a cantora é da Espanha, Europa. A artista de 31 anos é conhecida por hits no ritmo pop e reggaeaton.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: SBT/Divulgação