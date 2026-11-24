Mangueiras, em Salvaterra, foi palco de quatro dias de celebração da ancestralidade, do esporte e da resistência quilombola. Delegação da Abrajet Pará acompanhou a programação e conheceu atrativos culturais, históricos e turísticos do município.

A força da ancestralidade, a valorização da cultura negra e a defesa dos territórios tradicionais deram o tom da 22ª edição dos Jogos de Identidade Quilombola, realizada de 19 a 22 de novembro, na comunidade de Mangueiras, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó. O encontro reuniu representantes de 22 comunidades quilombolas de Salvaterra e de municípios vizinhos, entre eles Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras.

Realizado em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o evento teve como tema “Corpo, Território e Autonomia: quilombolas tecendo estratégias, unidos por um território livre de violência”. A proposta colocou em evidência questões fundamentais para essas populações, como o direito à terra, a preservação da memória coletiva, o respeito às tradições e o fortalecimento da autonomia das comunidades.

Mais do que uma competição esportiva, os jogos se consolidaram como espaço de encontro, integração e afirmação da identidade quilombola. As atividades também proporcionaram a troca de experiências entre gerações e o debate sobre os desafios enfrentados pelas comunidades na defesa de seus direitos e territórios.

Esporte, cultura e turismo de base comunitária

A programação também despertou o interesse de profissionais da imprensa especializada em turismo. Uma delegação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet Pará), liderada pela presidente Isa Arnour, esteve presente na comunidade e acompanhou parte das atividades durante uma press trip de três dias.

A equipe foi formada pelas jornalistas Benigna Soares, Arcângela Sena, Julie Rocha e Ize Sena, além do repórter fotográfico Adriano Nascimento. A visita proporcionou uma imersão nas manifestações culturais, na gastronomia, na história e nas tradições locais, permitindo conhecer de perto o potencial turístico de Salvaterra.

Na Vila de Mangueiras, a recepção organizada pela Kelly Turismo Marajó, em parceria com empresários do município, proporcionou aos visitantes uma experiência de aproximação com o cotidiano quilombola. A programação incluiu almoço com pratos da culinária regional, acompanhamento das partidas de futebol e contato direto com moradores, suas histórias e seus costumes.

A iniciativa também permitiu registrar a integração entre as comunidades e a importância dos jogos como manifestação cultural capaz de ampliar a visibilidade dos territórios tradicionais e abrir novas perspectivas para o turismo de base comunitária.

Jogos que preservam a história e fortalecem a identidade

A realização dos Jogos de Identidade Quilombola tem uma trajetória que ultrapassa duas décadas. Uma pesquisa acadêmica desenvolvida na Universidade Federal do Pará (UFPA), pelo pesquisador Petrônio Medeiros Lima Filho, registra que a iniciativa surgiu em 2004, no contexto do reconhecimento e da organização das comunidades quilombolas de Salvaterra.

Ao longo dos anos, os jogos passaram a representar um importante instrumento de articulação entre os quilombos marajoaras, reunindo atividades esportivas, manifestações culturais e momentos de valorização da identidade negra.

A escolha de Mangueiras como sede da 22ª edição também colocou em evidência a história de uma comunidade que mantém vivas suas raízes e tradições. O território integra o conjunto de comunidades quilombolas de Salvaterra, município cuja cultura popular tem forte ligação com manifestações como o carimbó, o boi-bumbá e os conhecimentos tradicionais transmitidos entre gerações.

Turismo como caminho para valorizar o Marajó

A participação da Abrajet Pará acrescentou ao encontro uma perspectiva importante: a possibilidade de aproximar o turismo da preservação cultural e do protagonismo das próprias comunidades.

A experiência em Mangueiras mostrou que o potencial turístico de Salvaterra não está restrito às praias e às paisagens naturais. A história dos quilombos, a gastronomia, as manifestações populares, o artesanato e os conhecimentos tradicionais também constituem atrativos que podem integrar roteiros turísticos diferenciados.

Nesse contexto, o turismo de base comunitária representa uma oportunidade para ampliar a participação dos moradores na atividade econômica, valorizar os saberes locais e contribuir para a geração de renda, respeitando a identidade e a organização de cada território.

A mensagem que marcou os quatro dias de programação foi a de que defender o território significa preservar a memória, a cultura e as condições de vida das futuras gerações. Da mesma forma, construir um território livre de violência exige enfrentar o racismo, as desigualdades e as ameaças aos direitos das populações quilombolas.

Ao acompanhar a 22ª edição dos Jogos, a delegação da Abrajet Pará teve a oportunidade de conhecer uma realidade na qual esporte, ancestralidade, cultura e resistência caminham juntos.

Mais do que registrar um evento, a visita permitiu mostrar que o Marajó possui riquezas humanas e culturais que merecem ser conhecidas, respeitadas e valorizadas. Em Mangueiras, a celebração da identidade quilombola reafirmou que preservar as raízes é também construir caminhos para o futuro.

Da Redação/Imagens: Adriano Nascimento (Uruá-Tapera)