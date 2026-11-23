Universidade oferece mais de 7,2 mil vagas no total, incluindo reserva adicional de 196 postos para candidatos PcD.

Termina às 17h desta segunda-feira (23) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo 2027 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet, por meio do site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) da instituição.

Ao todo, a seleção oferece 7.033 vagas em cursos presenciais de graduação, além de 196 oportunidades adicionais reservadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas contemplam os 12 campi da UFPA localizados em Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí , além de ofertas em outros municípios do estado.

A classificação será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, seguindo as regras do edital, que detalha cursos, turnos, locais de oferta e períodos de ingresso.

Taxa e isenção O valor da inscrição é de R$ 110 para quem cursou todo ou parte do ensino médio em escolas particulares sem bolsa integral. Já estudantes da rede pública, bolsistas integrais da rede privada e demais candidatos previstos no edital puderam solicitar a gratuidade durante o prazo de inscrição.

A lista preliminar dos pedidos de isenção será divulgada no site do Ceps a partir de 10 de dezembro de 2026. Quem tiver o pedido indeferido, mesmo após a fase de recursos, ainda poderá pagar o boleto pelo Sistema PagTesouro (via plataforma gov.br) dentro do prazo oficial.

Foto: Alexandre de Moraes – Ascom/UFPA