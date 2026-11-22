Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Dengue, o clínico geral e intensivista Dr. Guilherme Benfatti Olivato explica por que a queda da febre merece atenção e quais sinais indicam a necessidade de voltar imediatamente ao serviço de saúde

Brazil Health

Depois de alguns dias com febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e indisposição, a temperatura finalmente volta ao normal. Para quem está com dengue, esse costuma ser um momento de alívio. A sensação é de que a pior fase passou e a recuperação começou. Entretanto, existe um detalhe importante: em determinados pacientes, é justamente quando a febre desaparece que podem surgir as complicações mais graves da doença.

Essa característica torna a dengue diferente de muitas infecções nas quais a redução da febre costuma acompanhar uma melhora progressiva. Na dengue, a queda da temperatura pode marcar a transição para uma fase que exige atenção especial, mesmo quando a pessoa acredita estar se recuperando.

Por que a dengue pode piorar quando a febre desaparece?

A dengue apresenta diferentes fases de evolução. A primeira, chamada fase febril, costuma durar de dois a sete dias e é caracterizada por febre alta, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar e, em alguns casos, manchas na pele.Play Video

Quando a febre diminui, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia da doença, começa o período conhecido como defervescência. Para a maioria dos pacientes, essa etapa representa o início da recuperação. Entretanto, uma parcela pode entrar na chamada fase crítica.

Nesse momento, alterações na permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos podem permitir que parte do plasma, componente líquido do sangue, passe para os tecidos e outras regiões do organismo. Esse extravasamento reduz o volume de líquido que circula dentro dos vasos e, nos casos mais graves, pode provocar queda da pressão arterial, comprometimento de órgãos e choque.

O problema é que essas alterações podem acontecer mesmo sem febre. Por isso, a temperatura isoladamente não é um indicador suficiente da gravidade da doença.

A fase crítica costuma durar de 24 a 48 horas, mas sua evolução exige acompanhamento individualizado. A ausência de sinais de alarme é tranquilizadora, porém não dispensa os cuidados e o retorno orientados pelo médico.

Quais sinais devem preocupar depois que a febre baixa?

A orientação mais importante é observar mudanças no estado geral, especialmente nas primeiras 48 horas após a queda da temperatura.

Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento nas gengivas ou pelo nariz, tontura importante ao se levantar e sensação de desmaio são sinais que exigem avaliação médica imediata.

Também merecem atenção sonolência excessiva, irritabilidade incomum, dificuldade para respirar, extremidades frias e redução importante da quantidade de urina. Essas manifestações podem indicar alterações circulatórias, desidratação ou complicações relacionadas ao extravasamento de plasma. Não é necessário esperar que vários sintomas apareçam ao mesmo tempo. A presença de um sinal de alarme já justifica procurar imediatamente um serviço de saúde.

Outro cuidado é não confundir melhora da febre com autorização para retomar todas as atividades. Mesmo quando o paciente apresenta evolução favorável, a recuperação deve ser gradual e acompanhada de hidratação adequada.

Por que o médico pergunta em que dia os sintomas começaram?

Na avaliação de uma pessoa com dengue, saber quando a febre começou é fundamental. Essa informação ajuda a identificar a fase provável da doença e a estimar o período em que as complicações podem surgir.

O médico também procura saber se houve mudança na intensidade da dor abdominal, aparecimento de vômitos, sangramentos, tontura ou redução da urina. A quantidade de líquidos ingeridos e a capacidade de manter a hidratação são outros aspectos importantes.

Durante o exame físico, são avaliados sinais vitais, estado de hidratação, perfusão dos tecidos e possíveis manifestações de gravidade. Em determinadas situações, o hemograma completo auxilia no acompanhamento. A contagem de plaquetas pode diminuir durante a evolução da dengue, mas não deve ser interpretada isoladamente.

O hematócrito, que representa a proporção de glóbulos vermelhos no sangue, também merece atenção. Sua elevação progressiva, especialmente quando acompanhada de queda das plaquetas e alterações clínicas, pode sugerir extravasamento de plasma.

A decisão de manter o tratamento em casa, realizar hidratação supervisionada ou indicar internação depende do conjunto de informações clínicas e laboratoriais, e não apenas de um resultado de exame.

A hidratação continua sendo fundamental

A hidratação adequada é uma das principais medidas no tratamento da dengue. A quantidade recomendada deve considerar idade, peso, condições clínicas e possíveis restrições, como doenças cardíacas ou renais. Em pacientes sem sinais de alarme e com condições de acompanhamento domiciliar, a ingestão frequente de líquidos pode ser suficiente. Já aqueles com sinais de gravidade podem precisar de hidratação intravenosa e monitoramento hospitalar.

Também é importante evitar a automedicação. Medicamentos como ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo o ibuprofeno e diclofenaco, podem aumentar o risco de sangramento e devem ser evitados em pessoas com suspeita de dengue, pois o anti-inflamatório reduz a função das plaquetas. A combinação da dengue com o uso de anti-inflamatórios pode desencadear uma sequência perigosa de alterações no organismo.

Enquanto a doença pode provocar a redução do número de plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue, esses medicamentos podem comprometer o funcionamento dessas mesmas plaquetas que permanecem circulando. Ao mesmo tempo, a dengue pode aumentar a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos, favorecendo o extravasamento de plasma. A associação desses fatores pode elevar significativamente o risco de sangramentos e complicações hemorrágicas graves.

Melhorar não significa abandonar o acompanhamento

A maioria das pessoas com dengue se recupera sem complicações graves. Entretanto, reconhecer o período de maior risco permite identificar precocemente os pacientes que precisam de intervenções. Por isso, quem recebe o diagnóstico deve sair da consulta sabendo quais sinais observar, como manter a hidratação e quando retornar para reavaliação. A orientação pode incluir acompanhamento justamente no período em que a febre começa a desaparecer.

O Dia Nacional de Combate à Dengue, celebrado em novembro, é uma oportunidade para reforçar que o enfrentamento da doença não se limita à eliminação dos criadouros do mosquito. Também envolve informação sobre os sintomas e reconhecimento precoce das complicações.

Na dengue, a queda da febre costuma ser uma boa notícia, mas não deve ser interpretada como garantia de recuperação. Observar o que acontece nas horas seguintes e seguir as orientações médicas pode fazer a diferença para evitar uma evolução grave.

*Texto escrito pelo Dr. Guilherme Benfatti Olivato, clínico Geral, intensivista e membro da Brazil Health – CRM/SP – 177377