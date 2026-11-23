Seleção busca recenseadores para o 12º Censo Agropecuário; interessados têm até o dia 25 de novembro para se candidatar.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece 1.665 vagas temporárias para recenseador no Pará. Os selecionados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, o levantamento estatístico e territorial mais completo sobre a produção rural no Brasil.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 desta quarta-feira (25), exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio. Para concorrer a uma das oportunidades distribuídas por municípios de todas as regiões paraenses, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo.

Paralelamente ao processo seletivo, o IBGE inicia nesta segunda-feira (23) os testes para a operação. No estado, a etapa experimental da coleta acontece nos municípios de Castanhal e Curuçá, no nordeste paraense, e segue até o dia 4 de dezembro.

Já o trabalho de campo oficial ocorrerá ao longo de 2027. Na ocasião, os recenseadores visitarão todos os estabelecimentos agropecuários do país, cobrindo os 5.569 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha.

Foto: guarainoticias