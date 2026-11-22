Por Idinor Ferreira de Oliveira

Em 2024, a Região de Integração Marajó registrou 3.721 focos de calor. Desse total, 1.925 foram detectados em Portel, o equivalente a 51,7% dos registros da região. O município ocupou a quinta posição no Pará naquele ano. Em 15 de setembro de 2026, Portel voltou a aparecer em destaque, com 808 focos detectados em um único dia, e ficou no topo da lista nacional de municípios críticos divulgada pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Pará, [2025]; INPE, 2026).

Os dois dados ajudam a entender o problema em escalas diferentes. O total de 2024 mostra a concentração de focos em Portel ao longo de um ano. O boletim de setembro de 2026 revela a intensidade de um episódio específico. Como um mesmo incêndio pode gerar várias detecções por satélite, a contagem de focos orienta o monitoramento e indica onde a investigação em campo é necessária.

No mesmo levantamento anual de 2024, Melgaço registrou 120 focos de calor, Curralinho registrou 107, Breves teve 78 e Anajás, 22. A diferença entre os municípios ajuda a definir prioridades. Em Portel, a concentração dos registros exige investigação e capacidade de resposta. Nos demais municípios, os dados reforçam a oportunidade de investir desde já em prevenção. Em toda a região, cabe perguntar o que as famílias precisam para cultivar sem recorrer ao fogo.

Uma resposta começa a ser construída há cerca de vinte anos na comunidade Santo Ezequiel Moreno, às margens do rio Acoti-Pereira, em Portel. Ali, famílias ribeirinhas defendem e praticam uma agricultura regenerativa que dispensa a queima no preparo da terra. A experiência convida a pensar além da próxima colheita. A queima pode abreviar a limpeza do terreno, mas seu uso repetido pode reduzir a matéria orgânica e deixar o solo mais exposto à erosão. Manter folhas e restos de cultivo sobre a terra ajuda a conservar a umidade e permite que parte dos nutrientes retorne ao solo pela decomposição. A forma como se prepara a terra hoje influencia o que será possível colher amanhã.

Ao reunir estudos sobre os efeitos da fumaça das queimadas na saúde respiratória, Melo Campos (2024) defende maior participação das escolas na prevenção. A experiência de Santo Ezequiel Moreno amplia essa reflexão. O roçado também é um espaço de aprendizagem. Nele, estudantes e professores podem ouvir agricultores, observar como o solo é cuidado e discutir o trabalho e os recursos que o cultivo sem fogo exige. Uma pedagogia ecológica para o Marajó começa quando a escola reconhece o conhecimento de quem vive e produz às margens dos rios.

Portel, Anajás, Melgaço, Curralinho e Breves podem construir uma política regional que reúna educação ambiental, assistência técnica e prevenção de incêndios. As secretarias municipais de Educação, Agricultura e Meio Ambiente podem organizar intercâmbios entre comunidades, apoiar roçados demonstrativos nas escolas ribeirinhas e facilitar o acesso a ferramentas. Para alcançar as famílias, o atendimento precisa prever transporte fluvial e acompanhar o calendário agrícola. Uma orientação que chega depois do preparo da terra perde a oportunidade de fazer diferença naquela safra.

O maior combustível da produção é a pedagogia de produzir preservando. Essa é a lição que Santo Ezequiel Moreno oferece ao Marajó. Quando mais famílias têm condições de preparar a terra sem fogo, o solo permanece protegido, diminui a exposição à fumaça e cai o risco de a queima alcançar a floresta. Os dados mostram onde a resposta é urgente. A experiência do Acoti-Pereira mostra por onde uma parte dela pode começar.

Referências: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Boletim CIMAN 2026: sala de situação n. 19. 16 set. 2026. Disponível em: Boletim do Programa Queimadas⁠￼. Acesso em: 18 nov. 2026.

MELO CAMPOS, Sebastião. Educação ambiental e o compromisso com o futuro: por mais florestas e menos biomassas. Revista Científica FESA, [S. l.], v. 3, n. 21, p. 89–99, 2024. DOI: 10.56069/2676-0428.2024.492. Disponível em: Revista Científica FESA⁠￼. Acesso em: 18 nov. 2026

Imagem: Ray Nonato