Evento promovido pela Federação Paraense de Lutas e Paradesportos contou com cerca de 550 atletas em disputas de jiu-jitsu, atrações recreativas e integração familiar

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, recebeu, ontem, domingo, 22, a primeira edição do Festival Fight Kids, realizado pela Federação Paraense de Lutas e Paradesportos (FPLP). O evento reuniu cerca de 550 atletas, com idades entre 4 e 17 anos, das categorias pré-mirim ao juvenil, em uma programação que uniu competições de jiu-jitsu, proporcionando lazer e diversão.

Na classificação geral por equipes, a “Rodrigo Aleixo Jiu-Jitsu” (RAJJ) conquistou o título de campeã, com 187 pontos. A “Castro Team” ficou com o segundo lugar, somando 161 pontos, enquanto a “Paiva Team” alcançou a terceira colocação, com 70 pontos. A pontuação considerou o desempenho nas disputas e o número de medalhas conquistadas.

O organizador do evento, Dio Bastos, destacou a importância da primeira edição do festival realizada no Mangueirinho, e agradeceu o apoio do Governo do Pará para proporcionar esse momento aos jovens atletas e seus familiares.

“Realizar a primeira edição do Festival Fight Kids no Mangueirinho é a concretização de um projeto muito especial. Reunir tantas crianças em um espaço dessa importância mostra a força do esporte na formação dos jovens. O apoio do Governo do Pará, por meio da Seel, foi fundamental para tornar esse momento possível e proporcionar uma experiência especial aos atletas e familiares”, avaliou Dio Bastos.

ESPORTE DESENVOLVE VALORES

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, ressaltou a importância de incentivar a prática esportiva e promover a integração das famílias.

“É muito importante incentivar o esporte desde a infância, criando oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam valores como disciplina, respeito e convivência. O Festival Fight Kids também promove a integração das famílias e fortalece o esporte paraense”, acrescentou a titular da Seel.

Além das disputas de jiu-jitsu, os atletas aproveitaram a programação recreativa, preparada para o público infantil. Entre as atrações estavam tobogã inflável, castelo inflável, piscina de bolinhas e outros brinquedos. A programação também contou com distribuição de lanche.

Para as crianças que não participaram das competições, foram oferecidos livrinhos temáticos para colorir, com atividades lúdicas e educativas. Os familiares também tiveram à disposição um espaço com serviço de massagem.

A estrutura do festival incluiu atendimento médico, sonorização, iluminação, equipes de apoio e árbitros capacitados, contribuindo para a organização e a segurança das atividades.

EMOÇÃO DA CONQUISTA

Entre os participantes estava William da Silva, que competiu na categoria juvenil e conquistou a medalha de bronze. O atleta destacou a emoção de participar de uma competição no Mangueirinho pela primeira vez.

“Estou muito feliz! Era um sonho participar de uma competição no Mangueirinho, e hoje pude estar aqui e levar uma medalha para casa. Só tenho a agradecer à organização e ao Governo por esse momento”, disse William.

PLANOS DE ESTREIA NAS COMPETIÇÕES

Nas arquibancadas, a emoção também estava presente entre jovens que sonham em participar das próximas edições. Jeferson Lima, 11 anos, praticante de jiu-jitsu e faixa branca, ficou atento às disputas. O menino já faz planos para estrear nas competições no próximo ano. Durante o festival, ele também recebeu uma medalha do mestre Dio Bastos.

“Estou muito feliz de estar assistindo às lutas aqui no Mangueirinho, vendo tantos atletas de alto nível. Ano que vem estarei estreando nas competições. Também ganhei uma medalha do mestre Dio Bastos, e isso me motiva bastante a continuar treinando para estar aqui no próximo ano”, contou Jeferson.

O calendário do jiu-jitsu paraense prossegue no interior do Estado. A próxima competição será a Copa Bragança de Jiu-Jitsu, marcada para o dia 6 de dezembro, no município de Bragança, no Nordeste paraense. As disputas serão realizadas no Ginásio do Sesi/Senai, com início previsto para às 10h.

Classificação final por equipes

1º lugar – Rodrigo Aleixo Jiu-Jitsu (RAJJ) – 187 pontos;

2º lugar – Castro Team – 161 pontos;

3º lugar – Paiva Team – 70 pontos;

4º lugar – Pará Dojô Cícero Costha – 70 pontos;

5º lugar – Academia Focus Jiu-Jitsu – 64 pontos.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias