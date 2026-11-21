Festival realizado na Vila do Agostinho chegou à nona edição, reuniu estudantes e moradores e destacou os saberes tradicionais das comunidades ribeirinhas do Marajó.

A floresta amazônica virou sala de aula, espaço de exposição e palco de manifestações culturais durante a IX edição do Ribeirarte 2026, realizada na quarta-feira, 19, na Vila do Agostinho, zona rural de Portel, no arquipélago do Marajó. Com o tema “Copa das Águas: Saberes, Tradições e Futebol na Amazônia”, o festival reuniu estudantes, professores e moradores em uma programação que colocou em evidência a identidade cultural, os conhecimentos populares e a relação das comunidades com a natureza.

Promovido no espaço da Escola Francisco Souza (Anexo São Benedito), o encontro teve a participação de alunos da Escola Referência Dalva Patriarca e de outras unidades de ensino, que transformaram pesquisas e atividades desenvolvidas em sala de aula em exposições abertas à comunidade.

Entre árvores e elementos da paisagem amazônica, as barracas receberam maquetes, peças de artesanato, frutas regionais, plantas medicinais e objetos confeccionados com materiais encontrados na própria floresta. A proposta foi demonstrar como educação, cultura e conhecimentos tradicionais podem caminhar juntos, valorizando experiências transmitidas de geração em geração.

FRUTAS E SABERES DA FLORESTA

Um dos destaques da programação foi o estande “Frutas Regionais – Amazônia”, organizado pela Escola Adelson Fernandes de Azevedo. A exposição apresentou a variedade de produtos que fazem parte da alimentação e da economia das famílias amazônicas, com destaque para o açaí, a pupunha, o cupuaçu e outras frutas presentes no cotidiano ribeirinho.

Outro trabalho que despertou a atenção dos visitantes foi a exposição sobre ervas medicinais, desenvolvida por estudantes do 7º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo segmento.

O projeto começou com uma atividade de pesquisa junto aos idosos e patriarcas da comunidade, considerados importantes guardiões dos conhecimentos tradicionais sobre plantas e preparações caseiras utilizadas antigamente e ainda presentes nos costumes de muitas famílias.

A partir das conversas e dos relatos, os estudantes aprofundaram os estudos sobre as plantas, suas características e suas formas tradicionais de utilização. Com orientação dos professores, também produziram cinco preparações demonstrativas: garrafadas tradicionalmente associadas à saúde da mulher, à próstata, à planta Verônica e a processos inflamatórios, além de um xarope caseiro.

O espaço contou ainda com amostras dos ingredientes utilizados nas preparações e exposição de chás tradicionais, como hortelã, capim-santo, canela, gengibre e boldo, que também foram oferecidos para degustação.

A iniciativa aproximou os estudantes da memória dos moradores mais antigos e mostrou como os conhecimentos populares podem ser objeto de pesquisa e aprendizado no ambiente escolar. As preparações apresentadas tiveram caráter de valorização cultural, não representando comprovação de eficácia medicinal ou orientação para tratamentos de saúde.

PROJETO CRESCE

O diretor do núcleo, Fernando Coelho, ressaltou a importância do Ribeirarte para a preservação da identidade cultural de Portel e destacou a evolução do festival, que chega à nona edição com perspectivas de ampliação para outras unidades de ensino do município.

Segundo ele, o projeto vem crescendo a cada ano e já apresenta condições de alcançar uma dimensão municipal, com novas edições envolvendo escolas de diferentes localidades.

“É a cultura do nosso povo, da nossa identidade, e é um projeto que vem em desenvolvimento e crescimento a cada ano. Hoje, já na nossa nona edição, já é o projeto a nível municipal, para fazermos futuramente em outras escolas”, afirmou.

Fernando Coelho também manifestou a expectativa de que uma próxima edição possa ser realizada na sede do município, destacando o apoio da Prefeitura de Portel, do prefeito, do secretário municipal de Educação, Evandro Cruz, e da equipe da Escola Referência Dalva Patriarca.

TALENTOS LOCAIS

Além das exposições, o Ribeirarte reservou espaço para apresentações artísticas e culturais, nas quais os próprios estudantes assumiram o protagonismo. Música, dança e outras manifestações deram vida à programação, permitindo que os jovens demonstrassem talentos e compartilhassem expressões culturais aprendidas no ambiente familiar e comunitário.

O secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Idinor Ferreira, destacou a contribuição do festival para o fortalecimento das atividades culturais e para o incentivo à participação dos estudantes.

Ele também reconheceu o empenho dos professores na preparação das apresentações e a participação das famílias, que acompanharam os ensaios, colaboraram com a organização e prestigiaram os trabalhos dos alunos.

“Um evento da envergadura do Ribeirarte tem uma importância enorme para a arte, a dança e a música em Portel. Aqui na Vila do Agostinho, nossos estudantes têm a oportunidade de mostrar seus talentos e levar ao palco os saberes e as tradições que aprendem em casa e na comunidade”, ressaltou.

O secretário também agradeceu aos pais e familiares pelo envolvimento na realização do festival, considerando esse apoio fundamental para o desenvolvimento e a valorização dos estudantes.

EDUCAÇÃO E IDENTIDADE AMAZÔNICA

Ao chegar à sua nona edição, o Ribeirarte consolida-se como uma iniciativa de integração entre escola e comunidade, utilizando a cultura regional como instrumento de aprendizagem e valorização da identidade amazônica.

A experiência vivenciada na Vila do Agostinho mostrou que a floresta, os rios, a agricultura familiar, o artesanato e os conhecimentos dos moradores mais antigos constituem um patrimônio que merece ser conhecido e preservado.

Mais do que apresentar trabalhos escolares, os estudantes tiveram a oportunidade de reconhecer suas próprias raízes, ouvir as histórias de seus antepassados e compreender a importância de manter vivas as tradições ribeirinhas.

Em Portel, onde a vida de muitas comunidades está diretamente ligada aos rios e à floresta, o Ribeirarte reforça uma mensagem importante: preservar a cultura amazônica também significa investir na educação das novas gerações.

Da Redação do Jornal A Província do Pará com informações de Rainesson Ribeiro/Imagens: Ray Nonato