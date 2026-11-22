Ensaio clínico com 126 participantes aponta ganho de 9,3 meses na expectativa de vida e redução de 41% no risco de morte

Helena Barra e Luíse Homobono, da CNN Brasil*, em São Paulo

Uma vacina experimental aumentou em mais de nove meses a sobrevida mediana de pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA), um dos tipos mais agressivos de câncer do sangue. Entre os pacientes vacinados, a sobrevida mediana foi de 24 meses, contra 14,7 meses no grupo que recebeu o melhor tratamento disponível.

O resultado foi observado em um ensaio clínico que avaliou o galinpepimut-S (GPS), uma vacina imunoterapêutica contra o câncer desenvolvida pela empresa biofarmacêutica SELLAS Life Sciences.

O tratamento foi testado como terapia de manutenção em pacientes adultos com LMA que haviam alcançado uma segunda remissão ou remissão posterior após quimioterapia de resgate, mas que não eram elegíveis ou não podiam ser submetidos a um transplante de células-tronco.

Como a vacina funciona no organismo?

Diferentemente das vacinas tradicionais, desenvolvidas para prevenir doenças infecciosas, o GPS é uma imunoterapia terapêutica destinada a combater o câncer. Trata-se de uma formulação “pronta para uso”, composta por quatro peptídeos direcionados à proteína WT1, encontrada em níveis elevados em muitas células da leucêmicas.

Ela “treina” as células de defesa do próprio paciente para reconhecer e destruir as células cancerígenas residuais mantidas no organismo. O objetivo é eliminar as células tumorais restantes após a quimioterapia para prolongar a remissão e evitar recaídas.

Quais foram os principais resultados?

O estudo incluiu 126 pacientes, divididos igualmente entre o grupo que recebeu o GPS e o grupo de controle — que recebeu o melhor tratamento disponível, como observação ou medicamentos convencionais. A análise principal foi realizada após a ocorrência de 80 mortes pré-especificadas no estudo.

Aumento da sobrevida: o estudo atingiu seu objetivo primário ao demonstrar uma melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida dos pacientes.

o estudo atingiu seu objetivo primário ao demonstrar uma melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida dos pacientes. Redução do risco de morte: o tratamento com o GPS reduziu o risco de morte em 41% em comparação com o tratamento convencional

o tratamento com o GPS reduziu o risco de morte em 41% em comparação com o tratamento convencional Maior sobrevida mediana: os pacientes tratados com o GPS alcançaram uma sobrevida mediana de 24,0 meses, contra 14,7 meses no grupo de controle (um ganho superior a 9 meses de vida).

Segundo o estudo, o GPS foi bem tolerado e manteve um perfil de segurança consistente com testes anteriores, sem a identificação de novos sinais de segurança graves. Os efeitos colaterais relacionados ao tratamento foram predominantemente leves a moderados, sendo as reações no local da aplicação da injeção os sintomas mais comuns.

Com base nos dados, a SELLAS planeja se reunir com a FDA (agência regulatória dos Estados Unidos) para discutir uma rota de aprovação acelerada e preparar a submissão do Pedido de Licença para Produtos Biológicos (BLA, na sigla em inglês) no primeiro semestre de 2027.

*Sob supervisão de Jorge Fernando Rodrigues

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