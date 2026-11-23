Formação será realizada de forma online e recebe inscrições até 27 de novembro com foco em perspectiva intercultural.

A influência da música brasileira nas produções de artistas estrangeiros será o ponto de partida para a prática da língua inglesa no minicurso Brazilian Music and English Language Teaching (Música Brasileira e Ensino de Língua Inglesa), promovido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). A iniciativa é organizada pelo Grupo de Estudos de Professores de Línguas do Pará (Geplipa), vinculado ao Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE).

Aberto ao público geral e a estudantes de qualquer instituição, o curso terá dois encontros on-line via Google Meet, marcados para os dias 27 de novembro e 4 de dezembro, sempre das 9h às 11h, com emissão de certificado. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (27), por meio de formulário eletrônico.

As aulas serão conduzidas por Zandor Cardoso, graduando do curso de Letras da Uepa. Segundo ele, o formato foi pensado para acolher participantes de diferentes níveis no idioma. “A aula vai ser ministrada em português e, nas partes em inglês, o professor auxiliará quem tiver dúvidas. Qualquer pessoa de qualquer instituição pode se inscrever no minicurso”, explica.

Do Funk à Bossa Nova

A programação está dividida em dois módulos temáticos. O primeiro encontro, intitulado From the favelas to international stages (Das favelas aos palcos internacionais), será dedicado ao Funk. Já o segundo, The Brazilian roots inside your playlist (As raízes brasileiras na sua playlist), terá a Bossa Nova como foco central. Por meio da escuta, interpretação de letras e dinâmicas de conversação, os inscritos vão analisar como esses ritmos dialogam com o cenário global enquanto praticam o inglês.

Para a coordenadora do Geplipa, professora Éricka Castro, abordar a projeção da música nacional no exterior fortalece o debate sobre identidade no ensino de idiomas. “Pensamos que discutir esse tema traz uma reflexão intercultural para a sala de aula de inglês. Nós podemos falar de música brasileira no âmbito internacional e das influências de artistas pop falantes de inglês como uma forma de discutir identidade e representatividade”, destaca.

Desenvolvido a partir de pesquisas sobre o impacto do Funk e da Música Popular Brasileira (MPB) fora do país, o projeto aposta em uma abordagem intercultural e decolonial, mostrando que o aprendizado de uma língua estrangeira também pode e deve partir das próprias referências culturais dos estudantes.

Serviço:

Minicurso Brazilian Music and English Language Teaching

Inscrições: gratuitas, até 27 de novembro de 2026, pelo formulário eletrônico

Datas: 27 de novembro e 4 de dezembro de 2026.

Horário: das 9h às 11h.

Local: online, pelo Google Meet. O link será divulgado nos stories do Instagram do Geplipa (@geplipa).

Público: pessoas de qualquer instituição interessadas no tema. Não precisa saber falar inglês

Certificação: haverá certificação para os participantes.

Foto: Divulgação