A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), realizou ontem, sábado, 21, mais uma edição da feira de adoção Belém Animal, no Pets Líder Castanheira. A iniciativa, que reuniu cães e gatos resgatados disponíveis para adoção responsável, proporcionou uma número recorde: 19 animais ganharam um novo lar, 13 gatos e 6 cães.

Nesta edição, os cães disponibilizados para adoção eram provenientes do abrigo dos indígenas Warao. Os animais passaram por cuidados veterinários, foram tratados e vacinados, e alguns também já haviam sido castrados, estando aptos a encontrar uma nova família.

A secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Eliana Uchôa, destacou que as feiras têm registrado boa adesão da população e representam uma oportunidade de ampliar o número de resgates realizados pelo município.

“Essas feiras de adoção a gente está fazendo a cada 15 dias e agora estamos tentando começar a fazer por semana. Nós estamos com um número muito alto de animais de resgate no Centro de Zoonoses, onde a gente precisa que esses animais tenham lares. E é como eu sempre digo: quanto mais adoções, mais resgates a gente consegue fazer”, explicou.

Atualmente, cerca de 250 cães e gatos estão no Centro de Zoonoses de Belém aguardando uma oportunidade de adoção. Segundo a Sepda, a maioria dos animais é adulta ou idosa, e a secretaria busca priorizar a participação deles nas feiras para ampliar as chances de encontrar uma família.

A secretária também ressaltou a importância de realizar as ações em ambientes climatizados, especialmente diante das altas temperaturas registradas na cidade, garantindo mais conforto e segurança aos animais e aos visitantes. Além do Pets Líder Castanheira, as feiras também são realizadas em outros espaços, como o Parque Shopping e praças de Belém.

ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Entre as famílias que saíram da feira com um novo integrante estava a estudante Monier Lassance, de 13 anos, que adotou um cachorro acompanhada do pai, José Vilhena, gestor de recursos humanos. Para ele, a iniciativa aproxima os animais de pessoas que desejam oferecer carinho e cuidado.

“Eu acho que é perfeito. Acho que a Prefeitura está de parabéns nessa parceria com o shopping. É superimportante porque os animais precisam desse suporte, e a Prefeitura viabiliza essa aproximação do cão, do animal, do gatinho com quem quer essa adoção. A gente vê tantos animais na rua, largados, abandonados. Acho que isso é muito importante”, destacou José.

Monier também comemorou a chegada do novo companheiro e ressaltou a importância de incentivar a adoção em vez da compra de animais.

“É uma iniciativa muito boa, porque tantos animais soltos pela rua, sofrendo, e compram, gastam mais de mil reais em animais. Então eu acho uma iniciativa muito boa. Muita gente que não tem condições e sonha em ter um, muito animal que também não tem onde morar e finalmente ganha um lar. É muito bom”, afirmou.

A técnica em enfermagem Bárbara Machado, de 36 anos, também participou da feira e adotou uma gatinha. Moradora do bairro Castanheira, ela soube da ação pela internet e decidiu buscar uma nova companhia. Esta foi a primeira vez que ela adotou um animal.

“Eu acho que sempre vai ter um animalzinho que vai estar esperando a gente, no momento certo e na hora certa. A importância é que eles precisam de um lar também. Quem tiver disposição de fazer essa boa ação, de dar um lar, um local bom para eles viverem”, contou.

Para Bárbara, a presença de um animal em casa também representa companhia e troca de carinho, especialmente para quem mora sozinho.

BELÉM ANIMAL

A feira de adoção integra as ações permanentes do programa Belém Animal, que reúne diferentes iniciativas voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais domésticos. Entre as atividades estão castração, vacinação, atendimento veterinário, resgate e adoção responsável.

As feiras são realizadas, em média, a cada 15 dias e têm registrado cerca de 15 adoções por edição, segundo a Sepda. A secretaria também busca ampliar a frequência das ações e fortalecer parcerias com estabelecimentos comerciais e espaços públicos para aproximar os animais de pessoas interessadas em adotar.

A secretária reforçou que a adoção contribui para reduzir o número de animais em situação de abandono e possibilita que novos resgates sejam realizados pelo município.

“É tão importante a adoção porque a gente está tirando os animais da rua, a gente está ajudando. Então, você que está adotando, está ajudando que a Prefeitura tire e dê novos lares para esses animais”, destacou Eliana Uchôa.

SERVIÇO – ADOÇÃO RESPONSÁVEL

A adoção de cães e gatos resgatados pela Prefeitura de Belém pode ser realizada durante as feiras promovidas pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda).

Para adotar, é necessário apresentar:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Assinar o termo de adoção responsável.

Os animais disponibilizados nas feiras passam por avaliação das condições básicas de saúde. Os adultos são priorizados nos procedimentos de castração, enquanto os filhotes que ainda não estão aptos recebem orientação e encaminhamento para o procedimento no momento adequado.

DENÚNCIAS DE ABANDONO ANIMAL

A população pode denunciar casos de abandono de animais à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) pelos seguintes canais:

WhatsApp: (91) 98089-7255 (exclusivo para mensagens);

E-mail: sepda@sepda.pmb.pa.gov.br.

Fonte e imagem: Agência Belém