Ação faz parte do lançamento do single “Bi Festinha”; cantora promete repetir aparições inesperadas em eventos do público.

Ludmilla surpreendeu os seguidores na tarde deste sábado (21) ao publicar um vídeo em que aparece invadindo a festa de aniversário de uma fã no subúrbio do Rio de Janeiro. “Seu dia chegou”, anunciou a cantora nas redes sociais.

Na gravação, a artista lê uma carta enviada por Ana, que contou acompanhar a trajetória de Ludmilla desde o início da carreira, quando ela ainda se apresentava como MC Beyoncé. “Me encantei ao longo dos anos… Sinto um amor enorme. Desejo e sonho que um dia seremos amigas”, escreveu a jovem.

Na mensagem, Ana também revelou que sua amiga Maria Clara aniversariante do dia igualmente admirava o trabalho da artista. Diante do relato, Ludmilla decidiu aparecer de surpresa na comemoração, deixando os convidados em choque com a chegada inesperada. “Foi muito divertido fazer parte desse momento especial pra elas”, celebrou a cantora.

A iniciativa faz parte da estratégia de divulgação de “Bi Festinha”, nova música de trabalho de Ludmilla. A proposta é levar o clima da faixa para fora dos palcos e das plataformas digitais, surpreendendo o público em celebrações reais. “Seguirei invadindo festas, e a próxima pode ser a sua”, avisou.