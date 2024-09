Jojo Todynho rasga o verbo: “Sou uma mulher preta de direita”

Na noite de ontem, domingo, 15, a cantora Jojo Todynho rasgou o verbo após ser atacada em suas redes sociais por tirar uma foto com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante um evento do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro que aconteceu nesta sexta-feira, 13. Na ocasião, a artista apoiava a candidatura de seu pai de criação, Dr. João Branco, que é filiado ao partido e concorre como candidato a vereador.

Durante a live, Jojo fez críticas aos seus seguidores de esquerda que querem que ela pense como eles, sem respeitar sua própria consciência. A influenciadora também deixou a entender que tem interesse de entrar para a política em 2026 e se posicionou como uma pessoa de direita.

“Eu bato no peito pra dizer: sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho a política não (…) Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição na língua para atacar os outros”, disse.

Em outra parte, ela destaca a liberdade que tem para se posicionar politicamente.

“Sou de direita. Livre, livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês já sabiam. Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público falar “ele roubou pra tomar uma cervejinha”? Meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós não temos”, declarou.

JOJO X A COMUNIDADE LGBTQ+

A foto de Jojo Todynho com Michelle Bolsonaro desagradou principalmente a comunidade LGBTQ+ e muitos foram até o seu perfil criticá-la e dizer que se sentiram usados, pois um dos maiores hits da funkeira é a música Arrasou, Viado.

Já na live, a artista falou abertamente contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que foi pra cima com comentários críticos contra a posição política da artista.

Segundo Hilton, Jojo é “traidora” da comunidade LGBTQ+, mas ela não gostou do julgamento e não ficou calada:

“Uma tal de Hilton, não sei quem é, colocou assim “Traidora. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”. Como você quer me chamar de opressora se você quer me oprimir? Pra mim, você também é opressora. Traição por quê? Eu sou sua amiga pra te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se colocar no lugar do outro”.

