quinta-feira, outubro 9, 2025
Jovem morto em operação da PF em Belém era filho de escrivã da Polícia Civil e formado em Educação Física

Belém (PA) O jovem Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho da escrivã da Polícia Civil do Pará Ana Suellen Carvalho, morreu durante uma operação da Polícia Federal realizada na manhã de quarta-feira (9) em Belém. A ação fazia parte de uma investigação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, mas terminou em tragédia.

Segundo a Polícia Federal, os agentes foram recebidos com resistência ao tentar cumprir um mandado de busca e apreensão no apartamento onde Marcello morava com a mãe. Em nota, a corporação informou que o jovem teria reagido à abordagem, momento em que foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A família, porém, contesta a versão. A mãe de Marcello, que estava no local, afirmou que os policiais arrombaram a porta e atiraram logo em seguida, sem que houvesse qualquer reação por parte do filho. O caso está sendo investigado pela própria Polícia Federal e será acompanhado pelo Ministério Público Federal, que solicitou acesso às imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes.

Marcello era formado em Educação Física e trabalhava como auxiliar administrativo na Polícia Civil. Segundo amigos próximos, ele era conhecido pelo temperamento calmo e por sonhar em seguir carreira na área da saúde e bem-estar. “Era um rapaz de coração bom, muito trabalhador e querido por todos”, contou um colega de faculdade.

O jovem também era sobrinho-neto da promotora de Justiça Ana Maria Magalhães, do Ministério Público do Pará, o que ampliou a repercussão do caso dentro das instituições de segurança pública e justiça. Nas redes sociais, servidores da Polícia Civil manifestaram solidariedade à família e pediram transparência nas investigações.

A morte de Marcello provocou grande comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Mensagens de despedida e pedidos de justiça se multiplicaram nas redes. “Não existe dor maior do que uma mãe ver o filho ser tirado dessa forma”, escreveu uma amiga da família.

A Polícia Federal informou que todos os agentes envolvidos na operação foram ouvidos e que será feita perícia detalhada no local do confronto. O corpo do jovem foi velado nesta quinta-feira (10), em uma cerimônia marcada por forte emoção.

O caso segue em investigação e deve ser acompanhado de perto pela Corregedoria da PF e pela Polícia Civil do Pará.

Imagem: Reprodução

