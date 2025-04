Lançado edital para associar laboratórios ao complexo de inovação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá

A Fundação Guamá, que administra o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT), em Belém, lançou edital de seleção pública para credenciar laboratórios como associados à instituição. A iniciativa visa fortalecer o ecossistema de inovação do Pará por meio da integração de laboratórios vinculados a Instituições Científicas e Tecnológicas (IC&Ts) instaladas no Pará.

Podem se candidatar laboratórios que atuem em áreas estratégicas, como bioeconomia, inteligência artificial, energia, tecnologia da informação e sustentabilidade. Ao se tornarem associados, os laboratórios passam a fazer parte funcional do Parque, sem necessidade de ocupação física, e ganham acesso a uma rede de apoio técnico e científico, que inclui mentorias, consultorias, participação em redes de pesquisa, suporte para submissão de projetos e divulgação institucional.

A chamada está estruturada em fluxo contínuo, com avaliações periódicas, e não estabelece limite de vagas. Para participar, é necessário apresentar um plano de desenvolvimento com potencial de impacto regional e inovação, além de atender a alguns critérios, como vinculação a programas de pós-graduação e cadastro atualizado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (MCTI).

A proposta deve ser acompanhada de carta de anuência institucional, e será avaliada por uma comissão do PCT Guamá, responsável por analisar o alinhamento das atividades às diretrizes do edital. Com isso, a Fundação Guamá reforça seu papel como articuladora do desenvolvimento sustentável e tecnológico na região amazônica.

“A associação de laboratórios ao PCT Guamá amplia conexões, fortalece a pesquisa aplicada e potencializa a geração de soluções inovadoras na Amazônia. Com o Parque, os laboratórios associados terão acesso a benefícios estratégicos. É uma oportunidade para integrar esforços e impulsionar o desenvolvimento tecnológico na região”, explica o diretor-presidente da Fundação Guamá, João Weyl.

REFERÊNCIA

O PCT Guamá é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), com gestão da Fundação Guamá.

Primeiro parque tecnológico da região Norte, o PCT Guamá tem como missão estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável, visando à melhoria da qualidade de vida da população.

Localizado às margens do Rio Guamá, que dá nome ao complexo, o Parque ocupa uma área entre os campi da UFPA e Ufra, e conta com um ecossistema rico em biodiversidade, distribuído em 72 hectares destinados a edificações e à Área de Proteção Ambiental (APA) da Região Metropolitana de Belém.

O complexo abriga mais de 30 empresas residentes, mais de 40 associadas, 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos, além da Escola Técnica Dr. Celso Malcher.

O PCT Guamá integra a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e a International Association of Science Parks and Areas of Innovation (Iasp), compondo o maior ecossistema de inovação do planeta. Acesso ao edital pelo site do PCT/Guamá.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias