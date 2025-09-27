O Verão em que Hikaru Morreu | Anime é renovado para 2ª temporada

Anime ficou no Top 1 de séries mais vistas na Netflix Japão em julho

2 min de leitura

Júlia Henn

O anime O Verão em que Hikaru Morreu, disponível na Netflix, foi renovado para uma segunda temporada. A produção atingiu bons índices de audiência, se mantendo em primeiro lugar nas séries mais assistidas na Netflix Japão entre as semanas de 7 a 20 de julho deste ano.

Para celebrar a renovação, a co-produtora CyberAgent compartilhou ilustrações especiais feitas pelo mangaká Mokumokuren e pelo diretor de animação Yuichi Takahashi, assim como comentários dos atores responsáveis pelas vozes originais de Yoshiki Tsujinaka e Hikaru em japonês, Chiaki Kobayashi e Shuichiro Umeda, respectivamente.

Kobayashi inicia sua mensagem parabenizando a equipe pela renovação e continua: “Não é exagero dizer que o verão de 2025 foi definido por essa série para mim. Foi um momento tão significativo, e estou realmente feliz de ver que a história continua – e que mais uma vez interpretarei Yoshiki Tsujinaka. Mesmo com todos os desafios e lutas enfrentados por Yoshiki, estou ansioso para ver para onde seu caminho seguirá. Espero que se mantenham conosco e obrigado, como sempre, pelo apoio!“

Já Umeda, após a parabenização, diz: “Estou realmente feliz. Mal posso esperar para passar mais tempo com Hikaru e com os outros quando retornarmos para a cabine de gravação. Também estou ansioso para compartilhar essa segunda temporada do anime com todos os fãs. Obrigado, como sempre, pelo apoio!“

Confira as imagens comemorativas divulgadas abaixo:

Arte por Yuichi Takahashi

Arte por Mokumokuren