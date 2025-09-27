sábado, setembro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

O Verão em que Hikaru Morreu | Anime é renovado para 2ª temporada

Anime ficou no Top 1 de séries mais vistas na Netflix Japão em julho

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

O anime O Verão em que Hikaru Morreu, disponível na Netflix, foi renovado para uma segunda temporada. A produção atingiu bons índices de audiência, se mantendo em primeiro lugar nas séries mais assistidas na Netflix Japão entre as semanas de 7 a 20 de julho deste ano. 

Para celebrar a renovação, a co-produtora CyberAgent compartilhou ilustrações especiais feitas pelo mangaká Mokumokuren e pelo diretor de animação Yuichi Takahashi, assim como comentários dos atores responsáveis pelas vozes originais de Yoshiki Tsujinaka e Hikaru em japonês, Chiaki Kobayashi e Shuichiro Umeda, respectivamente.

Kobayashi inicia sua mensagem parabenizando a equipe pela renovação e continua: “Não é exagero dizer que o verão de 2025 foi definido por essa série para mim. Foi um momento tão significativo, e estou realmente feliz de ver que a história continua – e que mais uma vez interpretarei Yoshiki Tsujinaka. Mesmo com todos os desafios e lutas enfrentados por Yoshiki, estou ansioso para ver para onde seu caminho seguirá. Espero que se mantenham conosco e obrigado, como sempre, pelo apoio!

Já Umeda, após a parabenização, diz: “Estou realmente feliz. Mal posso esperar para passar mais tempo com Hikaru e com os outros quando retornarmos para a cabine de gravação. Também estou ansioso para compartilhar essa segunda temporada do anime com todos os fãs. Obrigado, como sempre, pelo apoio!

Confira as imagens comemorativas divulgadas abaixo:

Arte por Yuichi Takahashi

Arte por Mokumokuren

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Largados e Pelados | Brasileira usa a vagina para pescar no reality; entenda
Próximo artigo
São Paulo repudia ação do Flamengo: “Atrapalha financeiramente o futebol”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,270FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315