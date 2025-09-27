Palmeiras critica Flamengo por travar repasse de direitos de TV da Libra

Clube paulista classificou a postura rubro-negra como “contraditória” e defendeu o crescimento coletivo do futebol brasileiro

Da CNN

O Palmeiras divulgou neste sábado (27) um comunicado oficial em que critica duramente o Flamengo pela decisão de bloquear o pagamento de R$ 77 milhões referentes a uma parcela do contrato da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) com a TV Globo, ligada às receitas do pay-per-view do Brasileirão.

O repasse foi travado após liminar obtida pelo clube carioca no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No texto, o Palmeiras afirma que a medida tem caráter “predatório” e busca “asfixiar financeiramente” os demais integrantes da Libra, que reúne times como São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio e outros.

Veja nota do Palmeiras na íntegra

“A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que, por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view.

Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais.

Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema; afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

Clube brasileiro com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo – inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra – e restabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte.”

Entenda situação

O Flamengo entrou em conflito com os demais times da Libra no que se diz respeito aos acordos de repasse de TVs e recorreu à Justiça para garantir o repasse de R$ 77,1 milhões da Globo, referente à segunda parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão 2024.

A ação gerou forte reação dos demais clubes da Libra, liga criada em maio de 2022 com a proposta de modernizar o futebol nacional.

A discordância do clube carioca concentra-se na distribuição dos valores segundo a audiência das partidas.

O contrato atual prevê que 40% dos direitos são distribuídos igualmente entre os clubes da Libra, 30% variam conforme a posição final no campeonato, e os 30% restantes são determinados pela audiência.

Argumentos e reações

O Flamengo argumenta que o contrato entre a Libra e a Globo não especifica o valor correspondente a cada plataforma de transmissão (TV aberta, fechada e pay-per-view), impossibilitando a determinação precisa do pagamento dos 30% relativos à audiência.

Em resposta, a Libra emitiu nota repudiando a ação judicial, afirmando que o Flamengo prioriza interesses particulares de curto prazo em detrimento do coletivo.

O Atlético Mineiro manifestou pesar pela decisão. Para Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG, o time carioca questionou o próprio grupo.

“Eu vejo a ação do Flamengo com uma tristeza para o futebol brasileiro. Por uma questão explicitamente e unicamente política, questiona o seu próprio grupo. Não existe mais conversas com o Flamengo, a não ser que seja nas formas judiciais”, diz Muzzi.

Já o Grêmio avalia que a atitude do clube carioca prejudica as negociações com a LFU para a criação de uma liga nacional.

“O Flamengo está passando a mensagem de que é contra a liga, porque o Bap disse claramente que não aceita receber somente 3,5 vezes a mais do que fulano de tal. Se você pegar LaLiga, Premier League, Bundesliga, todas partem dessa premissa. Então, a gente sabe que isso é mais uma briga interna do Flamengo, de Landim, e que acaba respingando no futebol brasileiro, atrasando ainda mais o que está atrasado”, disse o presidente Alberto Guerra, presidente do clube gaúcho.

Reprodução/X/@Palmeiras