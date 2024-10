Liminar Judicial suspende o processo de apuração das eleições em Abaetetuba

Uma liminar concedida na última quinta-feira e publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira, 25, pelo juiz Rafael Fecury Nogueira, membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), suspendeu o processo de Apuração da Eleição no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins. A decisão se baseia na Exceção de Suspeição da Juíza Eleitoral Luciana Azevedo Lucena e do chefe do cartório da 7ª Zona Eleitoral de Abaetetuba eleitoral, Alan Marques de Carvalho, proposta pela Coligação “A Mudança Começa Agora”.

Segundo as denúncias que estão sendo apuradas em uma reclamação contra a apuração feita pela coligação, há fortes indícios de irregularidades graves no processo eleitoral, quando em diversas seções não foram apresentadas as zerésimas e a Coligação “A Mudança Começa Agora” foi impedida em diversas oportunidades de exercer o direito de fiscalização à lisura da eleição.

Imagens: Marcelo Seabra e Reprodução