Linha Mosqueiro/São Brás tem frota reforçada e tarifa zero

Moradores de Belém terão tarifa zero para Mosqueiro e Outeiro durante o feriado prolongado, a partir de sexta-feira (18).

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, a frota da linha Mosqueiro/São Brás será ampliada para facilitar o deslocamento dos passageiros para a Ilha de Mosqueiro.

Por determinação do prefeito Igor Normando (anunciada em 12/04), a linha Mosqueiro/São Brás terá tarifa zero nos dias 18, 20 e 21 (sexta, domingo e segunda), além do reforço na frota.

A gratuidade nos transportes de domingos e feriados, uma iniciativa da Prefeitura de Belém (Segbel), se estende também aos trajetos para a charmosa Ilha de Mosqueiro, a “Bucólica”.

A frota da linha Mosqueiro/São Brás será reforçada para 25 veículos durante o feriado, permitindo um atendimento ampliado com viagens das 7h30 às 21h30, a partir de sexta-feira (18). São 10 ônibus a mais que nos dias comuns.

“Já emitimos a Ordem de Serviço para que as empresas reforcem a operação e atendam à alta demanda de usuários que se deslocam para Mosqueiro, um dos principais destinos durante os feriados prolongados”, explicou Isaias Reis, diretor de Transportes da Segbel.

Devido à tarifa zero e ao aumento esperado de passageiros, a Segbel intensificará a fiscalização com agentes atuando para garantir o cumprimento das normas, combater irregularidades, organizar o embarque e priorizar pessoas com necessidades especiais.

Para ir a Mosqueiro, embarque na Praça José Sidrim (Av. Almirante Barroso com Ceará). O retorno para Belém é no terminal Maracajá, com operação reforçada no domingo e segunda (última viagem às 21h). A tarifa será normal (R$ 7,40) no sábado (19), mas gratuita nos demais dias do feriado (18, 20 e 21).

A linha Outeiro/São Brás também terá reforço durante o feriado prolongado, dobrando a frota de 10 para 20 veículos, conforme determinação da Segbel. A população de Outeiro também terá tarifa zero nos dias 18, 20 e 21 (sexta, domingo e segunda).

Foto: Arquivo Agência Belém