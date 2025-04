Domingo de Páscoa no Mangal das Garças terá programação infantil especial

Projeto Ecoarte promove pintura de ovos reciclados próximo ao Memorial da Navegação.

Domingo de Páscoa no Mangal das Garças terá a visita do coelhinho e oficina de pintura de ovos reciclados do Ecoarte, a partir das 10h, próximo ao Memorial da Navegação.

O Clube da Animação convida os pequenos para um dia mágico de Páscoa! Criatividade à solta na produção de ovos reciclados e, em seguida, uma emocionante caça aos ovos com direito a chocolates do Coelhinho, para memórias inesquecíveis.

As atividades artísticas do Ecoarte impulsionam o desenvolvimento infantil, estimulando sensibilidade, criatividade, concentração, coordenação motora e percepção. Além disso, o projeto promove a educação ambiental, essencial para criar crianças conscientes e engajadas com o cuidado do planeta.

O Projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, através da Setur e da Pará 2000 (administradora do Mangal das Garças).

A diversão continua após a programação infantil! O Parque Zoobotânico Mangal das Garças permanece aberto das 8h às 18h, oferecendo a oportunidade de explorar espaços como o Borboletário José Márcio Ayres, o Memorial da Navegação e o Farol de Belém. Os ingressos custam R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

Descubra a programação diária completa:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço:

Projeto Ecoarte – oficina de ovos reciclados. Domingo (20), às 10h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, na Rua Carneiro da Rocha, no bairro Cidade Velha, em Belém. A entrada é franca.