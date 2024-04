Luto no Design: Gaetano Pesce, gênio visionário, nos deixa aos 84 anos.

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (04), aos 84 anos de idade, um dos maiores e mais brilhantes expoente da arte e do design, o italiano Gaetano Pesce. Sua genialidade visionária e seu espírito inquieto revolucionaram o design, a arquitetura e arte. Sua partida vai deixar um vazio imenso no que tange a criatividade e ousadia.

Faz parte de suas obras icônicas a poltrona Up 5, conhecida como Mama ou Donna, Pesce explorou a fluidez das formas, desafiou convenções e integrou humor e critica social em suas criações.

Foto Reprodução Instagram

Gaetano não apenas contribuiu para o mundo do design de mobiliário e artes plásticas, também deixou seu legado duradouro na arquitetura, como por exemplo, o Organic Building em Osaka, Japão, é um edifício com jardim vertical concebido para integrar um sistema avançado de irrigação controlado por computador, visando promover o crescimento das plantas.

Foto Reprodução Instagram

Gaetano Pesce, nome de peso no mundo da arte e do design, também deixou sua marca no universo da moda. Em 2011, ele se uniu à Melissa para lançar uma sandália grifada que revolucionou o conceito de calçado.

A sandália, na verdade uma ankle boot irreverente sem salto, era composta por vários círculos interligados e vazados. Essa forma inovadora tinha como proposta a interatividade, permitindo que os usuários personalizassem a peça de acordo com seu estilo.

Foto Dilliany Justino

Foto Destaque: Reprodução Instagram