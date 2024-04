Administração municipal repudia atos de vandalismo e diz estar em negociações constantes com os servidores

A respeito das manifestações ocorridas desde a manhã de ontem, quarta-feira, 03, por servidores públicos do município, a administração municipal se posicionou solidária à pauta de reivindicações, mas, ao mesmo tempo, repudiou as atitudes de pessoas que praticaram atos de vandalismo e até cárcere privado, se aproveitando do momento difícil pelo qual vive o país.

Uma nota foi divulgada, a qual segue abaixo, na íntegra.

“Na atual campanha salarial, a Prefeitura de Belém tem negociado até o limite das suas possibilidades orçamentárias, por isso manifesta absoluto repúdio à ação de um grupo de servidores que nesta quarta-feira invadiu o prédio da Secretaria Municipal de Administração, depredou o patrimônio público e mantém servidores e a secretária municipal de administração, Jurandir Novaes, em cárcere privado no prédio.

A Prefeitura reafirma que nenhum serviço público municipal está paralisado e segue mantendo a normalidade dos serviços.

Todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias serão tomadas para que as ações da Semad voltem à normalidade.”

