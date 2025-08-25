segunda-feira, agosto 25, 2025
Luto no Direito Paraense: Diogo Seixas Condurú falece aos 42 anos deixando legado de excelência

Na manhã do último domingo, 24 de agosto de 2025, faleceu o advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Diogo Seixas Condurú, aos 42 anos, vítima de um câncer intestinal .

O corpo está sendo velado nesta segunda-feira (25), a partir das 7h, no Recanto da Saudade (Rua Domingos Marreiros, 1.536), em Belém. O sepultamento ocorrerá às 14h, com saída do local do velório em direção ao Cemitério Recanto da Saudade .

Formação acadêmica: Bacharel em Direito pelo Cesupa (2006), mestre pela UFPA (2009), e atualmente doutorando em Direito Constitucional pelo IDP . Carreira na Justiça Eleitoral: Atuou como juiz substituto em 2020 e foi titular do TRE-PA no biênio 2021–2023, além de vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral . Atuação na OAB: Presidiu o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PA em 2023, integrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais (2022–2023), foi conselheiro seccional e presidiu a Comissão Eleitoral . Reconhecimento inédito: Em 2023, tornou-se o primeiro advogado paraense a integrar a lista tríplice para indicação ao TRF-1, atingindo também o primeiro lugar na lista sêxtupla da OAB .

Lecionou na Escola Superior da Magistratura do Pará (ESM) e no Cesupa, além de desempenhar papel ativo como professor e pesquisador . A notícia da morte de Condurú provocou profunda comoção no meio jurídico. O ex-presidente da OAB, Ophir Cavalcante Júnior, homenageou-o de forma emocionada nas redes sociais, destacando sua simpatia, competência, alegria e paixão pela advocacia .

A OAB-PA, em nota oficial, manifestou “profundo pesar” e ressaltou o legado de compromisso, ética e dedicação deixado por Condurú à advocacia, à democracia e à justiça , o TRE-PA também publicou nota de pesar, reafirmando seu compromisso em manter viva a memória de seu ex-juiz .

O TRF-1 emitiu nota de pesar pela morte do advogado, de quem destacou a trajetória e contribuição para a Justiça brasileira .

Além disso, o Conselho Pleno da OAB Nacional prestou homenagem durante sessão, com um minuto de silêncio em memória de Condurú e outros advogados falecidos recentemente . Diogo Seixas Condurú deixa esposa  Thaís  e dois filhos pequenos, Pedro e Eva . Sua passagem precoce é uma perda irreparável, mas seu compromisso com a Justiça Eleitoral, a formação acadêmica e o fortalecimento da advocacia paraense seguem inspirando colegas, estudantes e admiradores.

