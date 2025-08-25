Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto durante entrada ao vivo

Um momento emocionante e inesperado marcou a transmissão do telejornal Bahia no Ar, da Record Bahia, nesta segunda-feira (25). A repórter Maryanne Barros, transmitindo ao vivo direto de Itabuna, surpreendeu a todos ao anunciar que estava em trabalho de parto. “Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, disse ela, visivelmente emocionada .

Logo em seguida, Maryanne explicou: “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”.

No estúdio, a apresentadora Jessica Smetak reagiu com surpresa e emoção, desejando saúde à colega e celebrando o momento: “Que legal. Que mulher retada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção… vá e mande notícias pra gente”.

Esta é a segunda gestação de Maryanne ela já é mãe de Henry, de 2 anos. Recentemente, ela compartilhou com os seguidores nas redes sociais as diferenças de experiência entre as duas gravidezes, relatando que essa segunda foi mais leve e tranquila.

Imagem: Reprodução