segunda-feira, agosto 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto durante entrada ao vivo

Um momento emocionante e inesperado marcou a transmissão do telejornal Bahia no Ar, da Record Bahia, nesta segunda-feira (25). A repórter Maryanne Barros, transmitindo ao vivo direto de Itabuna, surpreendeu a todos ao anunciar que estava em trabalho de parto. “Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, disse ela, visivelmente emocionada .

Logo em seguida, Maryanne explicou: “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”.

No estúdio, a apresentadora Jessica Smetak reagiu com surpresa e emoção, desejando saúde à colega e celebrando o momento: “Que legal. Que mulher retada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção… vá e mande notícias pra gente”.

Esta é a segunda gestação de Maryanne  ela já é mãe de Henry, de 2 anos. Recentemente, ela compartilhou com os seguidores nas redes sociais as diferenças de experiência entre as duas gravidezes, relatando que essa segunda foi mais leve e tranquila.

Imagem: Reprodução

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Luto no Direito Paraense: Diogo Seixas Condurú falece aos 42 anos deixando legado de excelência
Próximo artigo
Belém debate o papel do seguro na economia e nos preparativos para a COP 30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315