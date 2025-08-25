Mana Poke chega em Belém e abre a primeira franquia na Região Norte nesta segunda-feira (25)

Rede de franquias de comida havaiana começa a funcionar nesta segunda (25), via iFood e será aberta ao público na quinta-feira (28)

Neste mês de agosto, a rede de comida havaiana Mana Poke segue com seu plano de expansão, chegando agora a todas as regiões do Brasil. Totalizando quase 70 unidades no Sudeste, Sul e Nordeste, agora é a vez da região Norte, com a instalação de uma nova unidade da Mana Poke, em Belém, no Pará.

O novo restaurante começa a funcionar a partir de segunda-feira (25), via ifood e será aberto ao público na próxima quinta-feira (28). A franquia da Mana Poke irá funcionar no bairro de Nazaré, na Avenida Comandante Brás de Aguiar, uma das mais nobres e valorizadas de Belém e ponto de referência acolhedor e sofisticado com lojas exclusivas e serviços diferenciados.

A loja tem todas as caraterísticas de uma franquia Mana Poke com decoração descontraída, inspirada no Havaí com pranchas e trilha sonora de surf music, ambiente instagramável. A nova unidade de Belém terá como diferencial, projeto arquitetônico arrojado e renovado com a pintura de um mar no teto, bem no centro do salão, fazendo com que o cliente viva uma experiência imersiva como se estivesse na praia.

“O novo restaurante tem tudo para ser um sucesso, pois notamos que o mercado de poke é pouco explorado em Belém, com poucas opções disponíveis. Com certeza, isso abre espaço para que a rede Mana Poke possa se destacar, trazendo uma proposta diferenciada, mais sofisticada e alinhada ao estilo de vida da região onde estamos chegando”, afirma a proprietária da nova unidade em Belém, Beatriz Serra.

O novo espaço irá funcionar diariamente, das 11h30 às 22h30 com serviço de delivery, via ifood, disponível das 11h às 22h.

Verdadeiro Mana Poke

A rede de franquias Mana Poke enfatiza em sua comunicação em redes sociais e para imprensa que a unidade em Belém é a primeira e única da marca a chegar em Belém. Infelizmente, a rede de franquias tomou conhecimento de um estabelecimento utilizando indevidamente o nome “Mana Poke” na plataforma iFood, no último domingo (24).

“É com grande satisfação que anunciamos a chegada oficial da rede que começa a funcionar via iFood nesta segunda-feira (25). Gostaríamos de esclarecer que este é um caso de plágio e estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para resolver a questão e garantir a proteção da nossa marca, devidamente registrada no INPI”, enfatiza o sócio e fundador da rede Guilherme Kuyumjian.

O primeiro e verdadeiro Mana Poke a ser inaugurado na região Norte vai ser comandado pela empresária Beatriz Serra. A nova franqueada, comenta, que quando conheceu a rede Mana Poke, em São Paulo, logo se apaixonou por poke e teve a ideia de ingressar no segmento de comida havaiana. “Sempre achei que Belém merecia uma opção como essa: uma alimentação leve, saudável, fresca e com qualidade, que combina perfeitamente com o clima da cidade e com o estilo de vida do nosso público. Essa foi a motivação para trazer a franquia para cá”, comenta Beatriz.

Para o CEO da Mana Poke, Filipe Moreno, a rede é uma das que mais cresce no país no setor de culinária havaiana. “2024 foi um ano muito positivo para a rede que chegou a mais de 60 unidades em 10 estados brasileiros e Distrito Federal chegando pela primeira vez nas regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste. A ideia para 2025 é continuar expandindo, levando um pedacinho do Havaí para mais cidades do Pará e da região Norte”, adianta Moreno.

A rede de franquias Mana Poke conta atualmente com 69 unidades instaladas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia e Distrito Federal.

Alimentação saudável e nutritiva

O carro-chefe do cardápio do Mana Poke é o “Monte seu Poke”, em que o cliente pode elaborar seu próprio prato escolhendo entre os 59 ingredientes disponíveis em três tamanhos de pokes diferentes: Marola (80g de proteína), Tsunami (120g de proteína) e Viagem (100g de proteína), além do Maninha (80g de proteína).

O restaurante oferece também mais sete opções de pokes prontos e o mais pedido é o Poke Perfeito, que contém arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, shimeji, sunomono, cenoura, cream cheese, chips de batata doce, chips de mandioca, amêndoa laminada, com acompanhamento de cebola roxa, gengibre, gergelim e molho tarê.

Serviço

Mana Poke em Belém-PA

Ifood

Segunda-feira – 25 de agosto

Abertura da loja para o público

Quinta-feira – 28 de agosto

Onde fica?

Avenida Comandante Brás de Aguiar – Bairro de Nazaré

Horário de funcionamento

Ifood: 11h às 22h

Salão: 11h30 às 22h30