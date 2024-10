Malafaia expõe Nogueira após ser criticado: “Lixo da política”

Após ser atacado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), o pastor Silas Malafaia não poupou palavras contra o político, dizendo que ele pertence ao “lixo da política”. A declaração foi dada ao UOL, depois que Nogueira o chamou de “execrável” por ter criticado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

– No Brasil, temos uma direita que foi Bolsonaro que inaugurou, verdadeira. E temos uma direita prostituta à qual ele [Ciro Nogueira] pertence há anos – disparou o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

E continuou:

– Pertence a essa direita prostituta, que muda conforme o governo. Se tem uma escória, um lixo da política, o nome é Ciro Nogueira.

Presidente do PP, Nogueira disse que a proximidade de Bolsonaro com o pastor foi “um erro”.

– O erro [de Bolsonaro] é ele aceitar essas figuras como Silas Malafaia, que é uma figura completamente execrável, que não lidera nada. Aí isso dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões, como se ele fosse um grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma. É um pastor líder de internet, que não tem nem igreja representativa no país – provou o político nesta quinta-feira (11).

Após essa fala, Malafaia respondeu ao UOL sem temer:

– Ser chamado de execrável por um cretino inescrupuloso como o senador Ciro Nogueira é até um elogio. O homem é a sua história, não sua fala. Eu tenho uma história de defesas como poucos de Bolsonaro, nos momentos mais difíceis.

Na entrevista, o pastor expõe ainda que Ciro Nogueira atuou contra pautas importantes da direita: a indicação do ministro André Mendonça, do STF, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o combate à legalização de jogos de azar.

Fonte: Pleno news/Fotos: YouTube Silas Malafaia| Pedro França/Agência Senado