Míssil israelense atinge jornalistas e equipe de resgate em Gaza; veja o vídeo

Imagens gravadas de dentro e de fora do hospital Nasser, no sul de Gaza, registraram o momento em que um míssil israelense atinge profissionais de imprensa e resgate.

O ataque faz parte de uma série de bombardeios ao hospital, o único ainda em funcionamento na região. Pelo menos 20 pessoas morreram, incluindo quatro jornalistas.

Imagens gravadas de dentro e de fora do hospital Nasser, na Faixa de Gaza, mostram o momento em que um ataque israelense atinge jornalistas e equipes de resgate que socorriam vítimas de um bombardeio anterior.

O ataque em série ao hospital, o único em funcionamento no sul de Gaza, matou 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, e deixou dezenas de feridos, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas. Testemunhas disseram à agência de notícias Reuters que o segundo míssil atingiu o local logo após as equipes de resgate e imprensa chegarem.

Um dos vídeos foi feito de dentro do hospital por um dos jornalistas que foi atingido. O vídeo mostra o profissional filmando o trabalho de resgate quando uma nova explosão interrompe a gravação.

O Exército israelense confirmou o bombardeio, mas lamentou o ocorrido. “Não tivemos a intenção de atingir jornalistas”, disse um porta-voz, sem especificar qual seria o alvo. O gabinete do premiê Benjamin Netanyahu não comentou o ataque.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Israel, afirmou “não estar feliz” com o ataque e pediu por um acordo para a libertação dos reféns.

 Foto: REUTERS / Redes sociais

