Mangal das Garças tem oficina infantil de jardinagem e confecção de vasos

Desenvolver consciência ecológica nas crianças de maneira lúdica e prazerosa é o principal objetivo do projeto ‘Ecoarte’, que ocorre todos os domingos no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém. Para abrir a temporada de setembro, o projeto terá uma oficina de jardinagem e confecção de vasos, neste domingo (1), às 10h da manhã, com a turma do Clube da Animação. A programação é gratuita e crianças de todas as idades poderão participar.

As crianças que estiverem visitando o Mangal poderão colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, para plantar mudinhas em vasos confeccionados por elas mesmas, durante as atividades do projeto Ecoarte.

Inicialmente, os pequenos irão usar a criatividade para produzir vasos de planta a partir de materiais recicláveis. Em seguida, será oferecido terra preta e mudinhas para que os participantes façam o plantio.

“Ensinar as crianças sobre o cultivo de plantas é uma maneira divertida de ensiná-las sobre ecologia e sustentabilidade. Durante essa atividade elas vão ter contato direto com a terra, a água e as plantas, e enquanto se divertem aprendem sobre a relevância desses recursos para nossa biodiversidade. Além disso, elas serão instruídas a cuidar da planta, o que promove uma geração mais consciente e responsável”, destaca Fernanda Scaramuzzini, coordenadora cultural da OS Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

O projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de turismo e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

Serviço

Projeto “Ecoarte”

Data: 1 de setembro de 2024

Hora: 10h

Local: Mangal das Garças – R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA

Texto de Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000