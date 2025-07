Marinha prorroga inscrições de concurso com 400 vagas e promoção garantida

A Marinha do Brasil prorrogou até 30 de julho as inscrições para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças (CAP), que oferece 400 vagas para profissionais com curso técnico de nível médio. A seleção é destinada a homens e mulheres entre 18 e 24 anos, completados até 30 de junho de 2026.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.inscricao.marinha.mil.br, com taxa de R$ 70, cujo pagamento pode ser realizado até 31 de julho.

Áreas com maior número de vagas:

Administração: 145 vagas

Enfermagem: 54 vagas

Processamento de Dados: 74 vagas

Eletrônica: 18 vagas

Mecânica: 20 vagas

Etapas do concurso

A prova objetiva está marcada para o dia 28 de setembro, com 50 questões de conhecimentos específicos e uma redação. Os exames serão aplicados em 20 cidades do país, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e Manaus.

Candidatos aprovados na primeira fase passarão, entre fevereiro e abril de 2026, por inspeção de saúde, teste físico, verificação de documentos e avaliação psicológica.

Formação e carreira

Os selecionados iniciarão o curso de formação de até 24 semanas no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro. Durante o curso, recebem remuneração de R$ 1.238. Após a conclusão, são promovidos a cabos, com salário de R$ 2.745, além de adicionais.

Os aprovados poderão atuar em diversas unidades da Marinha no país, exercendo funções administrativas, operacionais e de apoio à saúde.

Imagem: Divulgação