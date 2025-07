Pavimentação da PA-477 melhora mobilidade e impulsiona economia no sul e sudeste do Pará

O Governo do Pará entregou, nesta sexta-feira (18), mais 20 quilômetros pavimentados da PA-477, estrada estratégica que liga os municípios de Xinguara, Piçarra e São Geraldo do Araguaia, nas regiões de Integração Carajás e Araguaia. A obra, executada pela Seinfra, atende a uma demanda histórica da população e promete fortalecer a economia regional, especialmente a pecuária.

“Todos sonharam com essa estrada pavimentada, com a valorização do produtor, geração de empregos e mais segurança. Hoje esse sonho é realidade”, afirmou o governador Helder Barbalho durante a entrega da obra.

Além de facilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária, a nova pavimentação melhora significativamente a mobilidade dos moradores. A vice-governadora Hana Ghassan destacou que rodovias de qualidade impulsionam a economia e geram progresso para o Estado.

Moradores da região já sentem a diferença. O lavrador Breno Ferreira relata que o tempo de viagem foi reduzido de uma hora e meia para apenas 40 minutos. Já o universitário Eudes Augusto, que se desloca entre Piçarra e São Geraldo, diz que o percurso que antes levava duas horas agora pode ser feito em 20 minutos.

A estrada também traz esperança para comunidades rurais. “Antes, nem dava pra passar de carro. Era só a pé e com sacos nas costas. Agora é outra vida”, contou Elias Rodrigo, morador de uma vila próxima. Com os 20 km recém-concluídos, somados aos 13 km já entregues em 2023, a PA-477 já conta com mais de 40 km de asfalto novo. Além da logística e da mobilidade, a pavimentação também deve incentivar o turismo local, segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Adler Silveira