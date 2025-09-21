domingo, setembro 21, 2025
Martinelli marca para o Arsenal e garante empate com o Manchester City

Gabriel Martinelli fez o gol no último minuto da partida dando um ponto aos Gunners

Sam Tobin, da Reuters

O gol de empate de Gabriel Martinelli no último minuto deu ao Arsenal um empate de 1 a 1 em casa com o Manchester City pela Premier League neste domingo, neutralizando o gol de Erling Haaland no início do jogo e dando aos Gunners um ponto.

O City marcou em um contra-ataque rápido aos nove minutos, com Tijjani Reijnders avançando com Haaland no ombro antes de lançar o atacante norueguês para finalizar com frieza, vencendo David Raya.

O Arsenal parecia sem ideias antes de uma dupla mudança no intervalo dar-lhes mais ímpeto, com o substituto Eberechi Eze forçando uma defesa certeira de Gianluigi Donnarumma enquanto os anfitriões atacavam um City atipicamente defensivo.

O City parecia ter resistido à tempestade até que Martinelli correu para o passe especulativo de Eze e fez um chute soberbo aos 93 minutos, dando ao Arsenal uma parte dos pontos.

Divulgação/Gabriel Martineli

