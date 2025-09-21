domingo, setembro 21, 2025
Mano: “O aproveitamento do Santos é 70% superior quando Neymar atua”

Jogador está há 75 dias afastado dos gramados devido a lesões. Segundo especialista, atleta precisa se reinventar e mudar seu estilo de jogo para prolongar a carreira

Da CNN

O Santos apresenta um desempenho significativamente superior quando conta com Neymar em campo, chegando a um aproveitamento 70% maior, conforme análise do comentarista esportivo Mano.

O jogador chegou a ficar 75 dias afastado dos gramados por conta de lesões.  Neymar enfrenta um momento delicado em sua carreira e não vai atuar contra o São Paulo, no clássico deste domingo (21). O comentarista aponta que o jogador precisa adaptar seu estilo de jogo, considerando especialmente sua atual fase e condição física.

Necessidade de adaptação

Com o avanço da idade, o atleta precisa modificar sua forma de atuar, evitando situações desnecessárias de contato físico. “O Neymar muitas vezes está chamando faltas que ele não precisa chamar”, analisa o comentarista, lembrando que esse comportamento era mais adequado quando o jogador tinha entre 15 e 18 anos.

A questão física é um ponto crucial nesta fase da carreira do atleta. Segundo a análise, após os 30 anos, a musculatura já não responde da mesma forma, e o histórico de Neymar fora de campo, diferente de outros atletas como Cristiano Ronaldo, tem pesado em seu desempenho.

A comparação com outros jogadores de elite mostra caminhos possíveis para a renovação da carreira. “O Messi se reinventou. Ele não é mais aquele cara de pegar e driblar como fazia no começo da carreira. Hoje ele é uma cabeça pensante do meio campo”, exemplifica o comentarista.

