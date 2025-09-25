Vídeo: grupo de 20 criminosos rouba US$ 1 milhão em joias nos EUA

Criminosos usaram martelos e picaretas para quebrar as vitrines e chegaram a disparar tiros dentro da loja. Segundo a polícia, sete suspeitos foram presos e parte das joias roubadas já foi recuperada.

Um grupo de cerca de 20 assaltantes invadiu uma joalheria na cidade de San Ramon, na Califórnia, nos Estados Unidos. A ação, que foi registrada por câmeras de segurança, resultou no roubo de mais de US$ 1 milhão em joias.

Os criminosos, alguns deles armados, usaram martelos e picaretas para quebrar as vitrines. A polícia informou que houve disparos dentro da loja, mas ninguém ficou ferido. Após o roubo, o grupo fugiu em carros que estavam no estacionamento, e a perseguição policial foi interrompida para não colocar o público em risco.

Até o momento, sete suspeitos foram presos, e parte das joias roubadas já foi recuperada. A mesma joalheria havia sido alvo de um assalto semelhante em 2023, quando criminosos levaram um valor de US$ 1,1 milhão.

Se inscreva no canal: