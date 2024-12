Mauro Cid diz que advogado se confundiu ao falar de Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que não tem como saber se o antigo mandatário tinha conhecimento do plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele deu declarações, na última quinta-feira (5), durante depoimento prestado à Polícia Federal (PF).

Cid foi intimado a prestar novos esclarecimentos sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, que levou à abertura de um inquérito no qual ele e Bolsonaro estão entre os 37 indiciados.

A PF quis mais informações do militar depois que o advogado dele, Cezar Bittencourt, disse à GloboNews que Bolsonaro tinha conhecimento do plano. Na mesma entrevista, porém, Bittencourt afirmou que não tinha se referido a um “plano de morte”.

Fonte: Pleno News/Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado