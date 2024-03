Michelle Bolsonaro a Lula: “Pela 1ª vez falou uma única verdade”

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer, em reunião ministerial nesta segunda-feira (18), que o Deus do pastor Silas Malafaia não é o mesmo que o seu, a primeira-dama Michelle Bolsonaro sentiu-se inclinada a concordar.Compartilhando uma matéria do Pleno.News em seus stories, no Instagram, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou afirmando que, pela primeira vez, o petista proferiu uma única verdade.

Durante o encontro com ministros nesta segunda, Lula relatou que é cobrado para falar com lideranças evangélicas e disse que existem notícias falsas que atingem essa parcela da população. Na ocasião, o petista não perdeu a oportunidade de ser ácido contra o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), e um dos principais líderes cristãos do Brasil. O pastor é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e declaradamente opositor de Lula.

– O Deus do Malafaia não é o mesmo que o nosso, mas eu sei que o Deus do evangélico é – disparou o chefe do executivo para o advogado-geral da União Jorge Messias.

A reunião de Lula com os ministros foi marcada após pesquisas divulgarem que sua popularidade está caindo, assim como avaliações positivas de seu governo. Entre o núcleo evangélico, Lula é menos benquisto ainda, já que essa parcela dos cidadãos brasileiros, que representa um terço da população, está mais alinhada com as ideias conservadoras de Bolsonaro.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Instagram