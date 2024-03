Luto: Pai de Eliana, José Bezerra morre aos 92 anos

A apresentadora Eliana e sua família estão de luto. O pai da comunicadora, José Bezerra, morreu nesta segunda-feira (18), aos 92 anos de idade. O patriarca estava com a saúde fragilizada desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em 2022.

De acordo com informações da revista Quem, o velório será realizado nesta terça (19), em cerimônia restrita para os familiares. Além de Eliana, José também era pai de Helena, ambas fruto do casamento com Eva Michaelichen.

Em 2023, José Bezerra chegou a ser hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desde então, ele passou a morar com Eliana, para que pudesse ser acompanhado de perto.

A apresentadora ainda não se pronunciou sobre a perda.

Em 2022, ela relatou a aflição que passou quando o pai sofreu um AVC e celebrou a oportunidade de tê-lo consigo por mais tempo.

– Há dez dias quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus e aos médicos que ainda esta semana farei o meu agradecimento público por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o quanto te amamos. Feliz dia, pai! Feliz dia, senhor Bezerra – escreveu.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal