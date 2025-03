Mickey 17: Quando a nova ficção científica de Robert Pattinson chega ao streaming?

O longa-metragem é dirigido por Bong Joon Ho.

Em cartaz nos cinemas mundiais, Mickey 17, nova ficção científica estrelada por Robert Pattinson, vem sofrendo com “baixas bilheterias”. Lançada oficialmente no dia 7 de março, a produção angariou 90 milhões de reais em vendas até o momento, um desempenho aquém do esperado pela Warner Bros. Pictures.

Por conta disso, o longa-metragem terá sua presença nas salas escuras encurtada, rumando em tempo recorde para o catálogo dos streamings. De acordo com o site WhenToStream, Mickey 17 chegará às plataformas digitais norte-americanas no dia 25 de março – configurando uma breve janela de cinema de 18 dias.

Vale ressaltar que, no Brasil, ainda não há previsão de estreia do filme nos streamings, mas tudo pode mudar nos próximos dias.

QUAL É A HISTÓRIA DE MICKEY 17?

Baseado no livro de Edward Ashton, Mickey 17 acompanha Mickey Barnes, um homem enviado em uma missão suicida para colonizar o planeta gelado de Niflheim. Como parte de um grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas, e quando morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo – um clone que continua a missão sem interrupções.

Entretanto, após seis mortes, Mickey começa a perceber que sua existência não é tão simples quanto parece. Confrontado com os segredos sombrios por trás de sua repetitiva jornada, ele se vê diante de escolhas que podem abalar a ordem estabelecida e alterar o destino da missão.

Com direção de Bong Joon Ho (Parasita), o longa conta com um elenco composto por Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Anamaria Vartolomei.

Reprodução: AdoroCinema

Foto: Internet