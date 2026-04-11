Moradia ganha centralidade no debate climático em Pernambuco

Desde anteontem, sexta-feira, até amanhã, domingo, 12 de abril, as cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, recebem o Encontro Moradia e Justiça Climática nas Cidades, iniciativa da Habitat para a Humanidade Brasil que coloca a habitação no centro das estratégias de enfrentamento à crise climática. O evento reúne especialistas, organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias e gestores públicos para discutir o papel da moradia adequada na construção de cidades mais resilientes, especialmente em territórios periféricos.

Com caráter fechado, o encontro busca ampliar o debate público e qualificar a atuação de tomadores de decisão diante do agravamento de eventos climáticos extremos e do aprofundamento das desigualdades urbanas. A proposta é articular diferentes perspectivas, como técnicas, institucionais e territoriais para consolidar a moradia como eixo estruturante das políticas de adaptação climática no país.

A programação teve início no dia 10 de abril, no Teatro Fernando Santa Cruz, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, com mesas que discutiram a relação entre moradia e justiça climática e a análise de políticas públicas. O dia incluiu ainda intervenção artística da poeta Bell Puã e um debate sobre o espaço da agenda climática e habitacional no cenário eleitoral de 2026, com participação de organizações como a Coalizão Negra por Direitos, o Geledés – Instituto da Mulher Negra e o Fórum Nacional da Reforma Urbana. A programação do dia se encerrou com a abertura da exposição “Ensaiando uma Ocupação”, com curadoria de Tácio Russo.

Neste sábado, 11, as atividades se deslocam para territórios periféricos da Região Metropolitana do Recife, com visitas guiadas às comunidades do Ibura e da Várzea. As ações, realizadas em parceria com organizações locais como o Ibura Mais Cultura e o GRIS Espaço Solidário, incluem rodas de conversa sobre recuperação após desastres, direito ao território e estratégias de adaptação, conectando a experiência concreta das comunidades ao debate de políticas públicas.

O encerramento acontece nesse domingo, no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, com uma roda de conversa sobre o papel da comunicação na construção de narrativas sobre moradia e justiça climática, reunindo veículos e iniciativas como Marco Zero Conteúdo, Planeta A, Redes do Beberibe e Amazônia Real.

Para Raquel Ludermir, gerente de Incidência Política da Habitat Brasil, o encontro ocorre em um momento estratégico. Segundo ela, a intensificação simultânea das crises climática e habitacional exige articulação entre diferentes atores para transformar o debate em ação e influenciar a agenda pública, especialmente em um contexto pré-eleitoral.

Fonte e imagem: Agência Pauta Social com ONG News