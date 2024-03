Morador corta corda de homem que limpava fachada de prédio

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de tentar matar um trabalhador que limpava a fachada de um prédio, em Curitiba (PR). O morador cortou a corda que segurava o prestador de serviço, que apenas não despencou por conta de um dispositivo de segurança.

O caso ocorreu no dia 14 de março, em um edifício na Avenida Silva Jardim, no Bairro Água Verde, e divulgado pelo Ministério Público do Paraná nesta segunda-feira (25).

De acordo com informações do G1, o acusado foi identificado como Raul Ferreira Pelegrin e mora no 27º andar do prédio. O trabalhador limpava os vidros do 6º andar.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), Raul teria ameaçado os funcionários antes de executar o corte.

– O mesmo havia dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem – diz trecho do documento.

Conforme o relato de uma testemunha à polícia, o morador teria bradado que “estava de saco cheio” e dado “um prazo” de dez minutos para os limpadores saírem do local.

De acordo com o MP, os policiais encontraram a faca usada no crime e um pedaço da corda cortada na sacada do apartamento de Raul. Preso em flagrante, ele foi levado para a Cadeia Pública de Curitiba.

Raul Pelegrin está sendo denunciado por homicídio tentando com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima.