Moraes critica reportagem do UOL e fala em notícia falsa

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, criticou uma reportagem do UOL sobre a estratégia adotada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele se torne elegível para 2026. Escrita pelas colunistas Carolina Brígido e Carla Araújo, a matéria foi escrita com base em depoimento de ministros do TSE que pediram anonimato.

Moraes declarou que as autoras, usando o “manto do sigilo de fonte”, “inventou fatos e versões”. A nota, porém, não aponta quais sãos os trechos da reportagem que ele não considera verdadeiros. Em outra parte, ele fala que tais fontes se portaram de forma “fofoqueira” e antiética.

– Infelizmente, ao haver esse tipo de publicação em veículo de relevância nacional como o UOL, contata-se que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Não há democracia sem uma imprensa forte, consciente e responsável. Essa responsabilidade, portanto, deve ser exercida diuturnamente e incansavelmente por todos os profissionais da imprensa – diz a nota.

UOL MANTÉM INFORMAÇÕES

Apesar de receber uma crítica do ministro Alexandre de Moraes, UOL reafirmou a veracidade do conteúdo da reportagem, afirmando que a apuração foi feita com ministros do TSE que falaram sob condição de anonimato.

Fonte: Pleno News/ Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE