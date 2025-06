Paraense fala de Belém durante a Pré-COP 30 da ONU em Bonn, na Alemanha

O secretário-adjunto de Estado de Esporte e Lazer, José Francisco de Jesus Pereira, o Zé Francisco, foi o único integrante do mundo sindical brasileiro e paraense a discursar no Congresso da Pré-COP 30, da Organização das Nações Unidas – ONU, em Bonn, na Alemanha, onde esteve nesta semana. Mais de 200 países se fizeram presentes e ouviram, na própria língua, sobre a cidade de Belém do Pará, seus encantos, sua cultura, suas tradições, bem como, que o Estado do Pará é um dos maiores produtores de energia elétrica, maior produtor de cacau, um dos maiores produtores de carne bovina e dispara na produção do biodiesel do Brasil, além de ser um dos maiores estados mineradores do país. No entanto, sua população não goza dessa riqueza, não obstante os esforços da esfera pública.

Zé Francisco, que é o dirigente nacional de meio ambiente da União Geral dos Trabalhadores – UGT, foi convidado de uma organização não-governamental internacional ligada à sua central sindical e, em Bonn, foi agraciado com o direito de discursar para os países membros da ONU presentes no evento na Alemanha.

Segundo o sindicalista, ele também falou do movimento sindical no Brasil e no Estado do Pará, bem como, sobre a vida dos amazônidas de um modo geral, o que chamou muita atenção dos presentes, haja vista que a Conferência para o Clima da ONU ocorrerá em novembro na capital paraense.

“Foi um encontro, um evento de grande importância, que prepara os conferencistas para a COP 30 em Belém, tinha em Bonn gente de países que eu nem sabia que existia”, explicou Zé Francisco, o único paraense presente no evento, ele que é da base sindical, e que já está de volta a Belém.

O sindicalista Zé Francisco é ex-deputado estadual, membro da executiva nacional da UGT, diretor da UGT Pará e exerce os cargos de presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços nos Estados do Pará e Amapá – FETRACOM-PA/AP, e do Sindicato dos Técnicos em Enfermagem – SINTHOSP, além de ser o secretário-adjunto de Estado de Esporte e Lazer.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVINCIA DO PARÁ