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Anvisa proíbe propaganda de cogumelos e produtos à base de cannabis

Agência identificou divulgação e oferta de produtos manipulados com cannabis no site da empresa; medida vale para todos os lotes da marca

Luíse Homobono, da CNN Brasil*, em São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a propaganda de cogumelos e de produtos à base de cannabis da empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos Ltda. A determinação consta na Resolução-RE nº 4.427, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (13).

Segundo a resolução, a empresa anunciava e expunha à venda, em seu site, produtos manipulados à base de cannabis. A agência considerou a prática irregular e determinou a proibição da propaganda dos produtos, em todos os lotes.

O que motivou a decisão?

A Anvisa apontou irregularidades relacionadas à manipulação e à publicidade de produtos à base de cannabis. A resolução menciona o descumprimento de regras sanitárias que restringem a produção e a divulgação desse tipo de produto.

A medida cita a Resolução da RDC (Diretoria Colegiada) nº 327/2019, que estabelecia regras para a fabricação, a comercialização e a publicidade de produtos de cannabis para fins medicinais.

Entre as restrições previstas na norma estava a proibição da manipulação de fórmulas magistrais com derivados ou fitofármacos da planta, além de limitações à publicidade.

A CNN Brasil entrou em contato com a fabricante para saber mais detalhes sobre a determinação, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto.

Proibição não atinge todos os produtos de cannabis

A determinação é direcionada à Medkaya e não representa uma proibição geral de produtos à base de cannabis no Brasil. A Anvisa mantém regras específicas para a autorização sanitária, fabricação, importação e comercialização de produtos de cannabis para uso medicinal.

Em fevereiro de 2026, a agência publicou novas normas para o setor, com requisitos para a fabricação e a importação desses produtos. A comercialização depende de autorização sanitária concedida pela própria Anvisa.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Reprodução / Medkaya Produtos

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