Rafael Meiguins brilha na natação e leva o Pará ao pódio em torneio nacional

O jovem nadador paraense Rafael Meiguins, de apenas 14 anos, foi um dos grandes destaques do XXVIII Torneio Interclubes de Natação Troféu Leônidas Marques, realizado entre os dias 8 e 10 de maio, em Boa Vista (RR). Representando o Pará na categoria Infantil 2, Rafael conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze, elevando o nome do estado em uma das principais competições regionais da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), Rafael participou da competição com estrutura e suporte. O pai, Breno Meiguins, acompanhou o filho durante todo o torneio, atuando como técnico, apoio logístico e emocional. “Foi uma emoção imensa ver meu filho levar a bandeira do nosso estado para o pódio”, declarou Breno.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, destacou a importância de políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no estado. “Investir no esporte é formar cidadãos com valores como disciplina e superação”, afirmou.

A competição reuniu atletas de diversas categorias e regiões do país, contando com estrutura profissional, como piscina olímpica e cronometragem eletrônica. O desempenho de Rafael reforça a importância do apoio institucional e familiar na formação de talentos que representam o Pará com orgulho e excelência.

Imagem: Agência Pará