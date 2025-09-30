Mulher é presa em Belém em ação conjunta das Polícias Civis do Pará e do Rio de Janeiro

Ela ostentava fuzis e outras armas de fogo nas redes sociais, além de símbolos que evidenciavam a sua relevância dentro da organização criminosa

Por Jeniffer Terra (PC)

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), prestou apoio operacional, no início da manhã desta segunda-feira (29), à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no cumprimento um mandado de prisão e de busca e apreensão contra uma mulher que integra uma organização criminosa.

“Durante as diligências, nós conseguimos efetuar a prisão de uma mulher que faz parte de uma organização criminosa com atuação na favela da Gardênia Azul, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi presa aqui no Pará logo após seu retorno à cidade de Belém. Nossas equipes monitoravam a suspeita em ação conjunta com a PCRJ, que conduzia as investigações”, detalhou o delegado Breno Ruffeil, titular da DRFC.

Suspeita foi presa ao voltar ao Pará, em ação integrada das Polícias Civis do Pará (PA) e do Rio de Janeiro (RJ)

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Parque Verde em um dos endereços ligados à suspeita, que já foi presa anteriormente por tráfico internacional de drogas na França, quando atuou como mula levando drogas do Brasil para a Europa.

“As investigações apontam que ela se escondia na comunidade da Gardênia Azul, reduto de criminosos ligados a uma facção, e que voltou para Belém com objetivo de buscar proteção. Na residência foi encontrado e apreendido o aparelho celular, que será periciado”, contou o delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Outras 11 pessoas foram presas no Rio de Janeiro pelas equipes da PCRJ. Até o momento foi apreendido um fuzil, 3 pistolas e drogas. A operação evidencia a relevância da cooperação interinstitucional entre forças policiais estaduais no enfrentamento ao crime organizado e na repressão à criminalidade de caráter interestadual.

A mulher, que foi presa pela PCPA, ostentava fuzis e outras armas de fogo nas redes sociais, além de símbolos que evidenciavam a sua relevância dentro da organização criminosa. Ela foi conduzida para a DRFC, onde passou pelos procedimentos cabíveis, e vai responder por associação para o tráfico de drogas.