Mumuzinho recebe disco de ouro e renova contrato com Universal Music Brasil

“Resenha de Verão” é o projeto mais recente do artista, que traz novidades em breve

Um dos artistas de maior sucesso da música brasileira nas últimas décadas, Mumuzinho acaba de realizar a renovação do contrato com a Universal Music Brasil. Em cerimônia na sede da companhia, o artista estava acompanhado de seu empresário, Pablo Linhares, e foi recebido por Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, Juliana Pontes, diretora de A&R da companhia, além de colaboradores.

Para comemorar ainda mais a ocasião, o sambista foi premiado com o disco de ouro do seu álbum “Resenha do Mumu” por mais de 260 milhões de streams.

“Eu me dedico muito em tudo que faço, em todos os projetos e agora estou muito focado em música. Posso dizer que de volta à música, sem outras distrações. Estou assumindo minha carreira em 100% da gestão, com a ajuda do Pablo [Linhares] nesta parte e também na administração”, contou Mumuzinho.

O artista lançou recentemente a “Resenha de Verão”, projeto que conta com homenagem para Djavan na faixa “Por Enquanto”. Reconhecido pelo talento, carisma e alegria contagiante, o sambista não esconde a felicidade com o futuro.

“O foco em música, aliado a um repertório de qualidade que vou gravar, certamente será muito marcante na minha carreira, o que me deixa muito realizado. Estou também feliz em renovar com a Universal Music Brasil, uma companhia que me abriu as portas quando eu não tinha nada e que abraça novos artistas”, finaliza o cantor.

Foto: Divulgação