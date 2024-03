Do circo ao estrelato: A trajetória de Tirullipa, um dos maiores humoristas do Brasil

Com vasta trajetória dentro do circo e em outras formas de entretenimento, artista tornou-se uma das referências em como cativar o público

Lar do nascimento da grande figura artistica que é Tirullipa, o circo é uma das mais clássicas formas de entretenimento ao público. Filho do grande humorista cearense, Tiririca, desde os 10 anos, Tirullipa atrai holofotes em espetáculos no circo da família. Hoje, com mais de 65 milhões de seguidores nas redes sociais e um programa de televisão, o “Circo do Tirú”, que é gravado diretamente de dentro do circo, ele continua a arrancar gargalhadas e servir de inspiração para milhares de artistas que sonham em seguir a mesma carreira.

Tirullipa começou sua trajetória com o personagem “Tiririca Júnior” e se destacou por onde passava, seja no circo, ou nos programas de auditório. O humorista já trabalhou com os principais nomes da comédia e em programas de grande audiência nos domingos da TV. Também lotou os mais diversos teatros do Brasil e atuou em filmes e séries de sucesso. Além disso, o artista apresenta-se no espetáculo “Circo do Tirú”, animando milhares de pessoas na capital paulista, São Paulo.

O “Circo do Tirú”, contou com sucesso absoluto em 2023, quando esgotou todas as apresentações no Anhembi. Acompanhando das filhas Lunna, de 8 anos, e Layla, de 12, Tirullipa prende a atenção dos pequenos e grandes espectadores com uma megaestrutura, que conta com 250 refletores de luzes interativas, telão de led, dez toneladas de cenários no lindo espetáculo chamado Abracadabra com direção de Frederico Reder.

Além do sucesso com o público, o show recebeu grandes elogios da crítica especializada, e a participação de celebridades como: Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Paloma Bernardi, Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Wesley Safadão, Simone Mendes, Kaká Diniz, Deolane Bezerra, Rafael Cunha, David Brazil, Oscar Magrini, Thammy Miranda, Arthur Aguiar, Virgínia Fonseca e Ratinho.

Em 2024, o espetáculo acontece no Shopping Aricanduva, e continua a atrair o mesmo amor do público pelas diversas atrações presentes.