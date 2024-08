Musk fala em prisão de Moraes em resposta à intimação do STF

O dono da rede social X, Elon Musk, respondeu nesta quinta-feira (29) a postagem feita pelo perfil do Supremo Tribunal Federal (STF) com uma intimação do ministro Alexandre de Moraes para que a plataforma nomeie um novo representante legal no Brasil sob pena de ter o funcionamento suspenso. Ao comentar a notificação, Musk compartilhou uma imagem de uma pessoa na prisão e disse que esse será o futuro do magistrado.

Minutos depois, Musk fez uma outra publicação na qual zombou do ministro ao compartilhar uma imagem de um papel higiênico escrito “Alexandre” e, na legenda, inserir a pergunta: “Gostaram do meu papel higiênico?”.

Minutos depois, Musk fez uma outra publicação na qual zombou do ministro ao compartilhar uma imagem de um papel higiênico escrito “Alexandre” e, na legenda, inserir a pergunta: “Gostaram do meu papel higiênico?”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Real Time with Bill Maher